Про уродов и погоны. «Фонтанка» заглянула в кулуары петербургского форума, где Анатолий Чубайс «нахамил» силовикам

В связи с последними новостями о приостановлении торгов облигациями АО «Роснано», определенную эмоцию в деловой среде 29 ноября вызвал пост телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ. Текст там касается не столько форума социальных инвестиций, где выступал Чубайс, сколько информация об предельно агрессивной оценке ньюсмейкером российской силовой машины. «Фонтанка» задала лишь один вопрос.
29 ноября известный телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ (более 300 тысяч подписчиков) разместил пост, касающийся выступления Анатолия Чубайса на Форуме социальных инвестиций «Родные города», проходивший в Петербурге 26 ноября.
В популярном телеграм-канале указано: «В кулуарах форума Чубайс отказался комментировать недавние публичные обвинения в хищениях и мошенничестве в Роснано под его руководством. Он в грубой форме порекомендовал обращаться «к тем €родам, что это придумали, в погонах и без» (цитата от НЕЗЫГАРЬ). Действительно, в конце 2021 года это могло бы быть смелым высказыванием.
Так как на своей странице в социальной сети Анатолий Чубайс никак пока не прокомментировал информацию, «Фонтанка» обратилась к организаторам форума. Наш вопрос был связан именно с этой интригой.
«Я как представитель, могу сказать, что Анатолий Борисовича вообще не присутствовал на форуме 26 ноября. Он подключился по зум-связи из Москвы, около 15 часов, минут за десять до начала сессии «Партнерство для устойчивого развития регионов» и после ответов модератору на несколько вопросов — отключился. Его представителей на форуме тоже не было», — ответили нашем изданию.
Так что Анатолий Чубайс физически ничего не мог сказать в кулуарах петербургского форума.