Про уродов и погоны. «Фонтанка» заглянула в кулуары петербургского форума, где Анатолий Чубайс «нахамил» силовикам

В связи с последними новостями о приостановлении торгов облигациями АО «Роснано», определенную эмоцию в деловой среде 29 ноября вызвал пост телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ. Текст там касается не столько форума социальных инвестиций, где выступал Чубайс, сколько информация об предельно агрессивной оценке ньюсмейкером российской силовой машины. «Фонтанка» задала лишь один вопрос.

В популярном телеграм-канале указано: «В кулуарах форума Чубайс отказался комментировать недавние публичные обвинения в хищениях и мошенничестве в Роснано под его руководством. Он в грубой форме порекомендовал обращаться «к тем €родам, что это придумали, в погонах и без» (цитата от НЕЗЫГАРЬ). Действительно, в конце 2021 года это могло бы быть смелым высказыванием.



Так как на своей странице в социальной сети Анатолий Чубайс никак пока не прокомментировал информацию, «Фонтанка» обратилась к организаторам форума. Наш вопрос был связан именно с этой интригой.



«Я как представитель, могу сказать, что Анатолий Борисовича вообще не присутствовал на форуме 26 ноября. Он подключился по зум-связи из Москвы, около 15 часов, минут за десять до начала сессии «Партнерство для устойчивого развития регионов» и после ответов модератору на несколько вопросов — отключился. Его представителей на форуме тоже не было», — ответили нашем изданию.



Так что Анатолий Чубайс физически ничего не мог сказать в кулуарах петербургского форума.

