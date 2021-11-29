«Ледокол Попов» встал на крыло в Большой Ижоре. Как петербургские кайтеры закрыли водный сезон

Петербургские любители кайтинга — катания на доске со специальным воздушным змеем — закрыли сезон на воде 28 ноября в Большой Ижоре.

Как рассказал «Фонтанке» директор клуба космонавтики имени Гагарина Никита Попов, ветер в этот день достигал 6–7 метров в секунду, температура воздуха опустилась до минус пяти градусов. «По ощущениям на ветру — до минус пятнадцати, — говорит Попов. — У меня был семимиллиметровый гидрокостюм, снаряга, чтобы в воде можно было провести несколько часов. У берега скопилась шуга — не лед, не снег, а что-то переходное. Задача была аккуратно проехать по ней и выйти на открытую воду, в которой болтались «питерские медузы» — отдельные куски снегольда. Местами целые поля этих маленьких снежных комков в воде. Но у кайтеров есть поговорка: если вода жидкая, то она теплая».

Никита Попов провел в воде у Большой Ижоры полтора часа. За это время его гидрокостюм покрылся ледяной коркой, начало обмерзать оборудование для катания и находиться в воде дальше было опасно.

Теперь кайтеры ждут, когда со дня на день встанет лед на Финском заливе и можно будет открыть сезон катания по льду.

О том, какие опасности подстерегают кайтеров в Петербурге и его окрестностях, читайте здесь.