В Курской области в пельменях нашли африканскую чуму свиней. От них избавлялись огнем

Ветеринарная лаборатория в Курской области нашла в пельменях ДНК вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заместителя губернатора Сергея Стародубцева.
«При исследовании двух проб свиных замороженных полуфабрикатов, принадлежащих курскому филиалу АО «Торговый дом «Русский холод», поступивших в курскую областную ветеринарную лабораторию для исследования на африканскую чуму свиней методом ПЦР, в пробах пельменей «Алтайские по-домашнему» обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней», — 29 ноября процитировало его агентство.
По словам Стародубцева, опасные пельмени сожгли.
Африканская чума свиней — вирусная болезнь, которую считают особо опасной. Хотя она не способна нанести серьезный урон людям, может быть очень вредна для сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и профилактике среди животных. Остановить распространение можно лишь благодаря жесткому карантину.