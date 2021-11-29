FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Курской области в пельменях нашли африканскую чуму свиней. От них избавлялись огнем

3
Печать

Ветеринарная лаборатория в Курской области нашла в пельменях ДНК вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заместителя губернатора Сергея Стародубцева.

«При исследовании двух проб свиных замороженных полуфабрикатов, принадлежащих курскому филиалу АО «Торговый дом «Русский холод», поступивших в курскую областную ветеринарную лабораторию для исследования на африканскую чуму свиней методом ПЦР, в пробах пельменей «Алтайские по-домашнему» обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней», — 29 ноября процитировало его агентство.

По словам Стародубцева, опасные пельмени сожгли.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь, которую считают особо опасной. Хотя она не способна нанести серьезный урон людям, может быть очень вредна для сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и профилактике среди животных. Остановить распространение можно лишь благодаря жесткому карантину.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

iigaza
Правильно сожгли, а то курским фанатам московского Спартака могло сильно не поздоровиться.
BARSUKA
Прямо вот так и ни с того ни с сего обнаружили? У нас все пельмени проверяют, а привозное мясо - нет?
ДуремарСПб.
Каждой пачке пельменей и каждой свинье,куаркод.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний