Осторожно, границы закрываются. Какие страны прервали авиасообщение из-за штамма «Омикрон»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Выявление нового штамма COVID-19 «Омикрон» грозит спровоцировать очередное веерное закрытие границ и остановку международного туризма. Россия с 28 ноября запретила въезд для иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, а также Гонконга. Запрет распространяется также на тех иностранцев, кто провел в этих странах более 10 дней.

Еще три десятка государств ограничили сообщение с африканскими странами, а некоторые закрываются от внешнего мира полностью.



Полностью запретили въезд иностранцев

Одним из первых на вирусную угрозу отреагировал Израиль. С 29 ноября страна закрыла границы для иностранцев на две недели, кроме случаев, одобренных Комитетом по исключениям. Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо будет сделать еще одну проверку на коронавирус.

Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как «красные» (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны Африки), придется проходить карантин в специализированных отелях.

Своим гражданам Израиль запретил посещение всех стран Африки, кроме северной части континента.

Едва приоткрывшаяся Япония, снова закрывается для внешнего мира. 30 ноября введенные ранее послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.



Граждане Японии и иностранцы, обладающие долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории ЮАР, Эсватини, Зимбабве и Мозамбик, обязаны будут пройти десятидневный карантин в специальных отелях.

Полностью закрыли авиасообщение

Власти Марокко приняли решение приостановить все прямые пассажирские рейсы в королевство, говорится в сообщении марокканского МИД от 28 ноября. Ограничение вводится сроком на две недели, начиная с 23:59 понедельника, 29 ноября 2021 года. «Оценка ситуации будет проводиться регулярно, чтобы в случае надобности скорректировать необходимые меры», - добавили в ведомстве. Ранее страна также ввела запрет на въезд всем прибывшим из ЮАР.

Прямого авиасообщения с Россией у Марокко не было.

Ограничили авиасообщение

Великобритания приостановила авиасообщение с ЮАР Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини.

Германия ограничила сообщение с ЮАР. С 27 ноября авиакомпаниям разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ.

Франция приостановила полеты в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини.



Австрия ввела ограничения на авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.

Швейцария ввела запрет на прямые авиарейсы из стран юга Африки. Великобритания, Египет, Малави, Нидерланды и Чехия включены в список стран и территорий, по прибытии из которых требуется проходить обязательный десятидневный карантин.

Турция прекратила полеты и запретила въезд из ЮАР, Ботсваны, Мозамбика, Намибии и Зимбабве.

Египет объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР.

Саудовская Аравия приостановила полеты в ЮАР, Намибию, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Лесото, Эсватини. Также запрещен въезд для тех, кто не имеет подданства королевства и прибывает напрямую или через другие страны из вышеупомянутых государств.

Аргентина решила отложить возобновление прямых рейсов в страны Африки.

Бразилия остановила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини и ЮАР.

Кувейт приостановил авиасообщение с девятью странами: ЮАР, Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Лесото, Эсватини, Замбией и Малави.



Иран приостановил авиасообщение с ЮАР, Мозамбиком, Намибией, Зимбабве, Ботсванов, Лесото и Эсватини.

Ввели запрет на въезд из некоторых стран

Италия запретила въезд из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини тех, кто пробыл там более 14 дней.

Чехия запретила въезд для иностранцев, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии.

Венгрия остановила въезд туристов из Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Мозамбика, Эсватини и ЮАР и планирует ограничить авиасообщение с этими странами.

Сингапур ограничил въезд иностранцев из ЮАР, а также Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии и Эсватини.

Бахрейн приостановил въезд прибывающим из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини.

Малайзия запретила своим гражданам посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве Лесото, Мозамбик, Намибию и Эсватинию.

Канада запретила въезд иностранным гражданам, которые за последние две недели побывали в странах юга Африки.



США ограничили въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

ОАЭ запретили въезд в страну из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсваны и Мозамбика.

Австралия закрыла границы для прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР.

Южная Корея ограничила выдачу виз и въезд в страну гражданам Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика.

Непал запретил въезд гражданам всех стран Африки.

Усилили карантинные меры

Нидерланды запретили прибывшим из ЮАР пассажирам покидать аэропорт Схипхол до прохождения тестирования на коронавирус.

Греция предписала прибывающим с юга Африки пройти десятидневный карантин.

Румыния и Грузия поместят въезжающих в страну из районов распространения нового штамма на двухнедельный карантин.

Чем опасен штамм «Омега»

Новый штамм коронавируса, который получил название B1.1.529, был выявлен в четверг, 25 ноября, в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании 26 ноября признала его «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «Омикрон». Новый штамм содержит 32 мутации в S-белке. По мнению исследователей, это делает вирус более живучим и устойчивым к вакцинам, однако окончательные выводы делать пока рано.



В Южно-Африканской Республике зарегистрировали около ста случаев заражения.

Случаи инфицирования были подтверждены, в частности, в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании и Италии. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии и Австрии.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

