Экс-глава Красносельского района получил 5 лет тюрьмы по делу о крупных взятках

Бывший чиновник администрации Красносельского района, задержанный весной 2020 года , был признан виновным в преступлениях, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Красносельский районный суд Петербурга признал виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего замглавы районной администрации Алексея Миронова и приговорил его к 5 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Следствие доказало, что в 2019–2020 годах с помощью бывшего замдиректора жилищного агентства Красносельского района Владимира Шулицкого, который выполнял роль посредника, Миронов получил взятку в размере более 9 млн рублей от главы компании «Восход» за подписание актов о приемке выполненных работ по уборке внутриквартальных территорий и за заключение в дальнейшем с фирмой госконтрактов.

Кроме того, экс-чиновник получил 1,75 млн рублей от представителя Жилкомсервиса № 2 Красносельского района и полмиллиона рублей от представителя компании «Строй-Сити», последняя — за переход расположенных на территории района жилых домов под управление «Строй-Сити».

Миронову запрещено в течение 3 лет занимать госдолжности. Приговор не вступил в законную силу.

В октябре этого года Шулицкий за посредничество был приговорен к семи годам условно. Он полностью признал свою вину.