Замдиректора жилищного агентства Красносельского района получил условный срок за посредничество в получении откатов

Красносельский районный суд признал бывшего замдиректора жилищного агентства Владимира Шулицкого виновным в посредничестве во взяточничестве. Об этом 4 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Установлено, что весной 2019 года замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов (дело выделено в отдельное производство), зная, что между администрацией и ООО «Восход» заключены госконтракты на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, предложил гендиректору подрядчика передавать ему через посредника 10% полученных за работу денег. За это Миронов якобы обещал «Восходу» покровительство. Гендиректор ответил согласием, посредником выступил Шулицкий. За каждый транш он получал 50 тысяч рублей. Деньги Миронову, по информации пресс-службы судов, он носил с апреля по декабрь.



Позднее между «Восходом» и администрацией были заключены иные контракты по уборке. Кроме того, Шулицкий передавал Миронову деньги от ООО «ЖКС №2» и ООО «Строй-Сити». Всего заместитель главы администрации получил при помощи Шулицкого более 10 млн рублей. Получение откатов продолжалось до мая 2020 года, пока чиновника не взяли во время получения очередного транша.



Посредник вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 4 года.

