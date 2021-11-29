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«Мы могли бы сделать хорошие дела». Трамп рассказал, кто помешал ему наладить отношения с Россией

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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он мог выстроить хорошие отношения с Россией, когда был во главе Белого дома, но ему помешали оппоненты.

«Мы могли бы с Россией сделать хорошие дела, очень хорошие для нашей страны, для России. Но мы не смогли этого сделать. Потому что сразу кричали: «О, он любит Россию». Эти люди (оппоненты Трампа из Демократической партии) больны», — сказал Трамп в интервью Fox News (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп — 45-й президент США. Он занимал пост главы Белого дома с 20 января 2017-го по 20 января 2021 года. На выборах в ноябре прошлого года он проиграл Джо Байдену. За время работы во главе американской администрации Трампа не раз обвиняли в «связях с Россией» и проводили в отношении него расследования. Однако найти факты сговора так и не удалось.

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Комментарии (1)

iAm2Cool
Есть неплохая примета - когда в нескольких странах приходят к власти популисты правого толка, то это обычно заканчивается мировой войной. Леваки, конечно тоже не выход, с геями и бардачком. Но если выбирать между "классными ребятами" - Йосиком, дуче и фюрером, прямо так заботившимися о счастье своего народа и интенсивно поднимающего его "с колен", то даже цыгане, педерасты и евреи-финансисты перестают внушать отвращение. Казалось бы - причем здесь Трамп и прочие? :)
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