«Мы могли бы сделать хорошие дела». Трамп рассказал, кто помешал ему наладить отношения с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он мог выстроить хорошие отношения с Россией, когда был во главе Белого дома, но ему помешали оппоненты.



«Мы могли бы с Россией сделать хорошие дела, очень хорошие для нашей страны, для России. Но мы не смогли этого сделать. Потому что сразу кричали: «О, он любит Россию». Эти люди (оппоненты Трампа из Демократической партии) больны», — сказал Трамп в интервью Fox News (цитата по ТАСС).



Дональд Трамп — 45-й президент США. Он занимал пост главы Белого дома с 20 января 2017-го по 20 января 2021 года. На выборах в ноябре прошлого года он проиграл Джо Байдену. За время работы во главе американской администрации Трампа не раз обвиняли в «связях с Россией» и проводили в отношении него расследования. Однако найти факты сговора так и не удалось.

