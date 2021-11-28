Полузащитник «Зенита» Мостовой: Мам, этот гол для тебя!

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Андрей Мостовой, забивший второй гол в ворота ЦСКА, поделился впечатлениями от матча. О своих ощущениях после игры он рассказал вечером 28 ноября в интервью пресс-службе петербургской команды.
Андрей Мостовой: «Мам, этот гол для тебя!»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2021
Интервью полузащитника после победы над ЦСКА.
Мостовой вышел на замену на 88-й минуте, заменив на поле Малкома. По его словам, наблюдать за игрой со скамейки запасных было тяжелее, чем играть.
«Когда ребята бьются, а ты смотришь на это и не можешь помочь, это тяжело. Игра не складывалась, но хорошо, что мы отбились и добили соперника. Хороший результат против сильной команды. В эпизоде с моим голом было достаточно времени для принятия решения, выход один на один, Акинфеев гадал, а я угадал с углом и забил. Примечательно, что сегодня мама была на стадионе. Мам, этот гол для тебя!», — заявил Мостовой.
Дзюба всё сделал по-отцовски. А Мостовой его не подвел 🤝 pic.twitter.com/NHdsgu89vD— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2021
Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» сохранил четырехочковый отрыв от второго места, которое занимает московское «Динамо».
Отметим, что Андрей Мостовой в детстве занимался как раз в футбольной школе ЦСКА, однако на взрослом уровне не сыграл за армейцев ни одного матча. В 2019 году он перешел в «Зенит» из подмосковных «Химок». В текущем сезоне в 15 матчах РПЛ на его счету 3 гола.