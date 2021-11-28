В Белоруссии предложили заочно выносить приговоры оппозиционерам-эмигрантам

Глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович предложил заочно осуждать и выносить приговоры оппозиционерам-эмигрантам. Для этого в законодательство могут быть введены специальные поправки.



«Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране, наверно, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их не выдают», — заявил Вольфович 28 ноября в эфире государственного телеканала СТВ.

