FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Белоруссии предложили заочно выносить приговоры оппозиционерам-эмигрантам

5
Печать

Глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович предложил заочно осуждать и выносить приговоры оппозиционерам-эмигрантам. Для этого в законодательство могут быть введены специальные поправки.

«Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране, наверно, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их не выдают», — заявил Вольфович 28 ноября в эфире государственного телеканала СТВ.

Ранее в МВД Белоруссии вышли с предложением лишать гражданства эмигрировавших граждан страны, работающих в интересах Запада.

Напомним, что после президентских выборов в августе 2020 года, многие оппозиционеры покинули Белоруссию. Среди них, в том числе, была Светлана Тихановская, которая претендовала на пост главы государства. Ее Евросоюз считает лидером белорусской оппозиции. На родине в отношении Тихановской и ее соратников возбуждены уголовные дела.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

SU LUX INN
Владимир Вольфович грамотные Вещи говорит! по-моему, стоит Прислушаться?
dragvs
Вольфович не особо одарен похоже, в чем здесь неотвратимость то заключается? Сочувствую беларусам, но и Россия то тоже стремительно деградирует...
AlBerkut
Ой, когда меня таки нету, то пусть меня хоть бьют© старый одесский анекдот.
Хотят страну в ещё большее посмешище превратить?
А этот вольфович случайно не родственник одного вольфовича, который Жирик? 🤔
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний