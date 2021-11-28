В Белоруссии предложили заочно выносить приговоры оппозиционерам-эмигрантам

Глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович предложил заочно осуждать и выносить приговоры оппозиционерам-эмигрантам. Для этого в законодательство могут быть введены специальные поправки.
«Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране, наверно, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их не выдают», — заявил Вольфович 28 ноября в эфире государственного телеканала СТВ.
Ранее в МВД Белоруссии вышли с предложением лишать гражданства эмигрировавших граждан страны, работающих в интересах Запада.
Напомним, что после президентских выборов в августе 2020 года, многие оппозиционеры покинули Белоруссию. Среди них, в том числе, была Светлана Тихановская, которая претендовала на пост главы государства. Ее Евросоюз считает лидером белорусской оппозиции. На родине в отношении Тихановской и ее соратников возбуждены уголовные дела.