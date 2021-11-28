Рогозин: Надо всем миром интересоваться космосом, только там рождаются чудеса

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что нужно, по его мнению, для популяризации науки. Как передает ТАСС 28 ноября, с речью об этом он выступил в Государственном Кремлевском дворце перед торжественной церемонией вручения VII Всероссийской премии «За верность науке».
«Я считаю, что надо всем миром интересоваться космосом, потому что только там рождаются чудеса», — заявил Рогозин.
По словам главы госкорпорации, невозможно делать космос популярным в стране, если нет реальной работы по развитию космической деятельности. «Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать. Популяризация космической деятельности — это и есть популяризация науки и самых передовых технологий», — считает глава Роскосмоса.
Он также сообщил, что в России уже в следующем году ожидается запуск лунной и марсианской программ. «Неужели это неинтересно нашему населению? Безумно интересно», — добавил Рогозин.
В сентябре Роскосмос объявил тендер на проведение исследований проблемных вопросов пилотируемых полетов на Луну. Первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара». По словам Рогозина, высадка первого российского космонавта на Луне может произойти уже в 2030 году.