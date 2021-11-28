Рогозин: Надо всем миром интересоваться космосом, только там рождаются чудеса

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что нужно, по его мнению, для популяризации науки. Как передает ТАСС 28 ноября, с речью об этом он выступил в Государственном Кремлевском дворце перед торжественной церемонией вручения VII Всероссийской премии «За верность науке».



«Я считаю, что надо всем миром интересоваться космосом, потому что только там рождаются чудеса», — заявил Рогозин.



По словам главы госкорпорации, невозможно делать космос популярным в стране, если нет реальной работы по развитию космической деятельности. «Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать. Популяризация космической деятельности — это и есть популяризация науки и самых передовых технологий», — считает глава Роскосмоса.

