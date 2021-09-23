Роскосмос потратит более 1,7 млрд рублей на исследование для полетов на Луну

Роскосмос объявил тендер на проведение исследований проблемных вопросов пилотируемых полетов на Луну. Соответствующая заявка опубликована 23 сентября на сайте госзакупок.
«Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022 — 2025 годов», — говорится в описании.
Техзадание к контракту, в том числе, предполагает разработку требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, сверхтяжелой ракете, скафандру, луноходу.
Начальная цена исследований составляет 1 734 764 300 рублей. Прием заявок продлится до 18 октября. Работы должны быть завершены к середине ноября 2025 года.
Как пишет РИА Новости, первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара». Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что высадка первого российского космонавта на Луне может произойти уже в 2030 году.