FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

Роскосмос потратит более 1,7 млрд рублей на исследование для полетов на Луну

Роскосмос объявил тендер на проведение исследований проблемных вопросов пилотируемых полетов на Луну. Соответствующая заявка опубликована 23 сентября на сайте госзакупок.

«Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022 — 2025 годов», — говорится в описании.

Техзадание к контракту, в том числе, предполагает разработку требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, сверхтяжелой ракете, скафандру, луноходу.

Начальная цена исследований составляет 1 734 764 300 рублей. Прием заявок продлится до 18 октября. Работы должны быть завершены к середине ноября 2025 года.

Как пишет РИА Новости, первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара». Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что высадка первого российского космонавта на Луне может произойти уже в 2030 году.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

dragvs
Полный неадекват вообще и нарушение базовых принципов целеполагания. Рогозин вообще должен сидеть за коррупцию, начнем с этого. Дальше, запуск Луны-25 переносят уже больше 5 лет. А это меньше 2 тонн исходной массы. Луну исследуют Индия, Китай, даже Израиль что-то умудрился отправить. Эмираты отправили станцию на Марс.
Sonata
Космосколково... Небось, опять собачек будут запускать?
- Неоспоримо, что "потратит".
- Сомнительно, что всего "1,7 млрд рублей".
- Невероятно, что на выходе будет какая-то практическая реализация, которую можно измерить или сравнительно оценить.
Abu-Denis
"высадка первого российского космонавта на Луне может произойти уже в 2030 году"

Представляю, как дико звучала бы эта фраза с датой "2030" для советского человека в 1960-е. Особенно на фоне уже состоявшейся американской высадки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний