«Путь, озарённый светом». В Чечне в школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове

В школьную программу в Чеченской Республике включили книгу о её бывшем президенте Ахмате Кадырове. Она называется «Путь, озарённый светом». Учебное пособие вышло около года назад и сейчас активно изучается во всех школах региона, сообщил телеканал ГТРК «Грозный».
«В приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность», — говорится в сюжете телеканала.
Автором книги об Ахмате Кадырове является начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Сам он рассказал, что решил написать её после совещания с нынешним главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2019 году.