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«Путь, озарённый светом». В Чечне в школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове

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В школьную программу в Чеченской Республике включили книгу о её бывшем президенте Ахмате Кадырове. Она называется «Путь, озарённый светом». Учебное пособие вышло около года назад и сейчас активно изучается во всех школах региона, сообщил телеканал ГТРК «Грозный».

«В приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность», — говорится в сюжете телеканала.

Автором книги об Ахмате Кадырове является начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Сам он рассказал, что решил написать её после совещания с нынешним главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2019 году.

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Комментарии (10)

Jot
Поддерживаю. Настоящий чеченец смотреть должен как старшие. А старшие мудры. Но не смотрят, не слушают. Думают о себе умные и сильные.
Чеченец не обидет слабого. Чеченец уважает старость. Чеченец любит свою жену и детей: ревность до безумия, но сам верен. Чеченец - мужчина, орел.
VVM1962
как там описывается боевые "подвиги" Кадырова в составе боевиков???
виктор эммануил
Воистину акбар !
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