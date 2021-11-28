Российские лыжники заняли весь пьедестал на гонке в Кубке мира. Норвежцы и финны отказались бежать из-за сильных морозов

Триумфом российских лыжников завершилась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) 28 ноября. Отечественные спортсмены заняли весь пьедестал.
Какое шикарное зрелище: финишные разборки наших лыжников на этапе Кубка мира 🥰— Матч ТВ (@MatchTV) November 28, 2021
Большунов в итоге выиграл и теперь снова будет в желтой майке лидера сезона 💪
Устюгов с Мальцевым – тоже огромные молодцы. Сегодня весь пьедестал российский 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/lKdeVxFYBA
Победу одержал Александр Большунов с результатом 35 минут 23,7 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов (+0,5 секунды), третьим — Артём Мальцев (+0,7).
Ранее из-за холода от участия в соревнованиях отказались лыжники из сборных Норвегии и Финляндии.