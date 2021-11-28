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Российские лыжники заняли весь пьедестал на гонке в Кубке мира. Норвежцы и финны отказались бежать из-за сильных морозов

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Триумфом российских лыжников завершилась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) 28 ноября. Отечественные спортсмены заняли весь пьедестал.

Победу одержал Александр Большунов с результатом 35 минут 23,7 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов (+0,5 секунды), третьим — Артём Мальцев (+0,7).

Ранее из-за холода от участия в соревнованиях отказались лыжники из сборных Норвегии и Финляндии.

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Комментарии (8)

AlexOzz
В соревнованиях политических лидеров двух стран Генеральный секретарь занял почётное второе место, а президент США пришёл к финишу предпоследним.
Dimus
Прошу огласить весь список НЕ отказавшихся от участия в состязании. Кого реально победили, проще говоря.
Pilat
У них просто замерзают ингаляторы на морозе и они....болезные....не могут бежать....хнык..хнык...хнык
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