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Норвежские и финские лыжники отказались стартовать в -23 на этапе Кубка мира в Руке. Россияне вышли на гонку в полном составе

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Организаторы этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) столкнулись со сложностями из-за резкого похолодания. 28 ноября перед стартом гонки преследования температура опустилась до минус 23 градусов.

Согласно регламенту Международной федерации лыжных видов спорта, отменять соревнования можно уже при -22. Однако организаторы решили провести гонку. В результате от старта отказались сборные Финляндии и Норвегии, в числе которой должен был выступить трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Российские лыжники решили выйти на старт в полном составе. Россию в гонке должны представить: Алексей Червоткин (2), Александр Большунов (3), Сергей Устюгов (5), Илья Семиков (6), Иван Якимушкин (8), Артём Мальцев (14), Андрей Ларьков (20) и Александр Бессмертных (28).

Ранее перенесли аналогичную гонку у женщин.

В числе отказавшихся от участия в соревнованиях среди мужчин — все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки финн Ийво Нисканен.

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Комментарии (5)

Zdobsi
Ну отказались и отказались. Политика в ход пошла. Для финнов и норвежцев такая температура вполне нормальная. У нас вот дети при -48с катаются на улице и ничего.
veteran78
Зимой 39-40 г. финские лыжники прекрасно выступили.
iphonedimona
При -20 у астматиков баллончики с лекарством замерзают?
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