Норвежские и финские лыжники отказались стартовать в -23 на этапе Кубка мира в Руке. Россияне вышли на гонку в полном составе

Организаторы этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) столкнулись со сложностями из-за резкого похолодания. 28 ноября перед стартом гонки преследования температура опустилась до минус 23 градусов.



Согласно регламенту Международной федерации лыжных видов спорта, отменять соревнования можно уже при -22. Однако организаторы решили провести гонку. В результате от старта отказались сборные Финляндии и Норвегии, в числе которой должен был выступить трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.



Российские лыжники решили выйти на старт в полном составе. Россию в гонке должны представить: Алексей Червоткин (2), Александр Большунов (3), Сергей Устюгов (5), Илья Семиков (6), Иван Якимушкин (8), Артём Мальцев (14), Андрей Ларьков (20) и Александр Бессмертных (28).

