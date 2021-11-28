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Памятник бойцам Красной армии установили в Латвии. На согласование потребовалось три года

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В Латвии активистам удалось добиться официального разрешения на установку памятника бойцам Красной армии. Произошло это в результате упорной борьбы общественных деятелей, сообщает 28 ноября Sputnik Латвия.

«Активистам Евгению и Елене Осиповым удалось добиться почти что невозможного — установить памятник погибшим солдатам Красной армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в сообщении.

Уточняется, что памятник установлен в городке Капседе Лиепайского района благодаря совместным усилиям общественников и Генконсульства РФ в Латвии. На получение разрешения инициаторам установки мемориала понадобилось три года.

Власти Латвии считают, что страна была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Советские войска в республике официально называют оккупационными. Россия категорически не согласна с такой постановкой вопроса.

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