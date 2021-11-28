Памятник бойцам Красной армии установили в Латвии. На согласование потребовалось три года

В Латвии активистам удалось добиться официального разрешения на установку памятника бойцам Красной армии. Произошло это в результате упорной борьбы общественных деятелей, сообщает 28 ноября Sputnik Латвия .

«Активистам Евгению и Елене Осиповым удалось добиться почти что невозможного — установить памятник погибшим солдатам Красной армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в сообщении.



Уточняется, что памятник установлен в городке Капседе Лиепайского района благодаря совместным усилиям общественников и Генконсульства РФ в Латвии. На получение разрешения инициаторам установки мемориала понадобилось три года.