FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -7
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу ухода Александра Градского

Министр культуры 28 ноября направила телеграмму в Московское театрально-концертное музыкальное объединение под руководством Александра Градского в день его ухода.

0
Печать

«Любимый миллионами певец, поэт и композитор, он пробуждал в слушателях самые яркие эмоции, — написала Ольга Любимова. — Его творчество, наполненное духом свободы, стало широко известно в России и за рубежом, а песни звучали на ведущих мировых площадках. Александр Борисович был благородным человеком с щедрой душой. Чуткий, отзывчивый и безгранично талантливый, он жил и трудился на благо родины».

Министр попросила передать соболезнования от ее имени родным и близким артиста.

Александра Градского не стало около двух часов ночи 28 ноября. Он ушел в больнице. Здоровье музыканта в последние дни ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний