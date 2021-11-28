Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу ухода Александра Градского

«Любимый миллионами певец, поэт и композитор, он пробуждал в слушателях самые яркие эмоции, — написала Ольга Любимова. — Его творчество, наполненное духом свободы, стало широко известно в России и за рубежом, а песни звучали на ведущих мировых площадках. Александр Борисович был благородным человеком с щедрой душой. Чуткий, отзывчивый и безгранично талантливый, он жил и трудился на благо родины».



Министр попросила передать соболезнования от ее имени родным и близким артиста.



Александра Градского не стало около двух часов ночи 28 ноября. Он ушел в больнице. Здоровье музыканта в последние дни ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

