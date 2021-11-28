МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выступило с предупреждением об усилении ветра в понедельник. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в городе ожидаются порывы ветра до 15 м/с, сообщили в ведомстве спасателей 28 ноября.



В МЧС рекомендовали гражданам убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж или подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций. При нахождении на улице жителей Петербурга просят обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

