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МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

В понедельник в Петербурге усилится ветер. Спасатели просят горожан быть внимательнее.

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Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выступило с предупреждением об усилении ветра в понедельник. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в городе ожидаются порывы ветра до 15 м/с, сообщили в ведомстве спасателей 28 ноября.

В МЧС рекомендовали гражданам убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж или подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций. При нахождении на улице жителей Петербурга просят обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее «Фонтанка» писала, что на Петербург неотвратимо наступает зима. В воскресенье в городе также ожидается достаточно сильный ветер и местами метель. К вечеру снежный покров может достичь четырёх сантиметров.

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Комментарии (3)

Mil Muertes
Всё, ветер поднялся. "На лево", то есть к подругам с "низкой социальной ответственностью" не пойдём. :-)
aprahka
Белый снег это хорошо.
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