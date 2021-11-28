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Ощущение зимы. В Петербурге снег и метель

На Петербург неотвратимо наступает зима. Сегодня днём прячемся от ветра, а к вечеру ждём снежного покрова до четырех сантиметров.

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По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 28 ноября, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода. Ночью и утром местами метель, днём — умеренный снег.

Ветер северо-восточный, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет удерживаться в районе -2 … -4 градусов. На дорогах сложная обстановка.

Атмосферное давление днём будет повышаться и составит до 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 89%.

Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в Петербурге продолжает оказывать влияние циклон, который пройдёт у южных границ Ленобласти. «В такой ситуации в Северной столице сохранится облачная погода, пройдёт снег и образуется снежный покров, высота которого к вечеру в черте города составит 2–4 сантиметра», — сообщил синоптик.

«Фонтанка» предупреждала, что в начале следующей недели в Петербурге похолодает ещё: в понедельник, 29 ноября, днём ждут минус 4 градуса.

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Комментарии (6)

zelf
Отличная погода.
Vengery
Я родился и вырос на Сахалине. МЧС, где метель????
SKPTM
Неожиданно.
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