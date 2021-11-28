Ощущение зимы. В Петербурге снег и метель

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 28 ноября, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода. Ночью и утром местами метель, днём — умеренный снег.



Ветер северо-восточный, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет удерживаться в районе -2 … -4 градусов. На дорогах сложная обстановка.



Атмосферное давление днём будет повышаться и составит до 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 89%.



Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в Петербурге продолжает оказывать влияние циклон, который пройдёт у южных границ Ленобласти. «В такой ситуации в Северной столице сохранится облачная погода, пройдёт снег и образуется снежный покров, высота которого к вечеру в черте города составит 2–4 сантиметра», — сообщил синоптик.

