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В Петербурге ждут метель. МЧС предупреждает о трудностях воскресенья

Главное управление МЧС России по Петербургу 27 ноября оповестило горожан, что погода на следующий день будет не самой комфортной.

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«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 ноября в Санкт-Петербурге ожидается умеренный снег, местами метель, порывы ветра до 15 м/с. На дорогах сложная обстановка», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно сайту Росгидромета, в воскресенье горожан ждет «преимущественно облачная погода», ночью небольшой, днем умеренный снег. Метель прогуляется по городу ночью и утром. Температура воздуха в течение суток будет минус 2 — минус 4 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

В начале рабочей недели похолодает еще: в понедельник, 29 ноября, днем ждут минус 4 градуса.

Напомним, 27 ноября в Петербурге — гололедица.

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Комментарии (1)

hal9000
потомуЧто пора уже заметать все снегом..надо чтобы сугробов навалило..ато в прошлом году на лыжах особо и не катался..
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