В Петербурге ждут метель. МЧС предупреждает о трудностях воскресенья

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 ноября в Санкт-Петербурге ожидается умеренный снег, местами метель, порывы ветра до 15 м/с. На дорогах сложная обстановка», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно сайту Росгидромета, в воскресенье горожан ждет «преимущественно облачная погода», ночью небольшой, днем умеренный снег. Метель прогуляется по городу ночью и утром. Температура воздуха в течение суток будет минус 2 — минус 4 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.
В начале рабочей недели похолодает еще: в понедельник, 29 ноября, днем ждут минус 4 градуса.
Напомним, 27 ноября в Петербурге — гололедица.