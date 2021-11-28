10 самых красивых турецких актрис. По кому сходят с ума любители сериалов?

Звезды турецких сериалов Коллаж: meryemuzerlimeryem / Instagram.com, handemiyy / Instagram.com, neslihanatagul / Instagram.com Поделиться Поделиться







Последние десять лет рынок турецких сериалов развивается с невероятной скоростью. При таком обилии новых проектов появляются актрисы, чьей популярности можно только позавидовать. Наши друзья из «Стархита» составили топ турецких красоток, по которым сходят с ума миллионы поклонников. Ханде Эрчел (28 лет)

Сейчас Ханде Эрчел является самой популярной актрисой Турции. Оно и неудивительно, ведь девушка сыграла главную роль в нашумевшем сериале «Постучись в мою дверь». Рейтинги проекта и так были огромными, но когда выяснилось, что Ханде встречается со своим экранным партнером Керемом Бюрсином, цифры и вовсе подскочили до небес.



В интервью Эрчел много раз признавалась, что до сих пор не привыкла к своей баснословной популярности. Еще бы, ведь только в Instagram на нее подписаны более 25 миллионов человек. — Быть узнаваемой очень приятно. Ты понимаешь, что есть люди, которые интересуются тобой. Важно то, с какой стороны на это посмотреть. Я, как правило, отношусь к людям с любовью и уважением. И, естественно, жду взаимного отношения. Если же переходят эту линию, то особенно на этом внимание не заостряю, — делилась актриса. Чаще всего поклонники восхищаются естественностью Эрчел. Собственно, красота и популярность девушки сделали свое дело: сейчас с ней сотрудничают несколько брендов косметики. Фахрие Эвджен (35 лет)

Конечно, этот список не мог обойтись без жены самого красивого актера Турции Бурака Озчивита. Но не стоит думать, что Фахрие — всего лишь чья-то супруга. Артистка и до встречи с Бураком была довольно популярна. После сериала «Листопад» внешностью Эвджен не восхищался только ленивый. Благодаря экранизации романа «Королек — птичка певчая» Фахрие и вовсе удалось взобраться на олимп турецкого шоу-бизнеса.

Актриса настолько популярна, что за сотрудничество с ней бренды готовы платить целое состояние. При этом в прессе то и дело появляется информация о пластических операциях, которые якобы сделала Фахрие. Так или иначе выглядит звезда прекрасно, а ее терпению в борьбе со слухами о собственной внешности можно только позавидовать. Мерьем Узерли (38 лет)

Когда в 2011 году на экраны вышел сериал «Великолепный век», Узерли буквально проснулась знаменитой. Поклонники полюбили актрису как раз за необычную внешность: рыжеволосая большеглазая артистка была настоящим эталоном для миллионов поклонников.

А потом Мерьем неожиданно начала меняться. Актрису постоянно уличали в пластических операциях и увлечении косметологическими процедурами. Все эти вмешательства негативно сказались на внешности Узерли, но ей хватило силы вовремя остановиться. — Когда у меня был период неуверенности в себе, я делала ботокс, но перестаралась. С тех пор уже длительное время я ничего не делаю со своим лицом, — рассказывала позднее Мерьем.

Не так давно Узерли стала мамой во второй раз. После родов актриса смогла быстро вернуться в форму. Сейчас она уже вовсю снимается в новых проектах, и поверить в то, что звезде через пару лет исполнится сорок, просто невозможно! Демет Оздемир (29 лет)

Демет относится к категории артистов, которые быстро добиваются успеха в профессии. Актриса начала сниматься в 2013 году, а уже в 2014-м стала звездой благодаря сериалу «Курт Сеит и Александра». За ним последовали мелодрамы «Запах клубники» и «Ранняя пташка», благодаря которым она заслужила широкое признание в Турции. Конечно, некоторые хейтеры утверждают, что актриса добилась такой популярности только благодаря внешности. Еще бы, ведь противостоять обаянию брюнетки крайне сложно. Однако каждой новой ролью Оздемир доказывает, что не обделена талантом. Единственное, в чем Демет пока не везет, — личная жизнь. Отношения с артистом Юсуфом Чимом оказались скандальными: звезды то и дело публично ссорились, а потом бурно мирились. После расставания с бойфрендом артистка стала встречаться с актером Сечкином Оздемиром, но и этот союз долго не просуществовал. Сама Демет пока не отчаивается и продолжает верить в любовь.

Неслихан Атагюль (29 лет)

Неслихан Атагюль в отличие от многих коллег попала в актерский мир неслучайно. Актриса неоднократно признавалась, что с детства знала о призвании и шла к исполнению мечты. — Когда мне было 13, я нашла контакты актерского агентства и позвонила туда. Узнала всю информацию и стала просить маму отвезти меня в это агентство. Мама всегда верила в меня, поэтому сразу согласилась. С этого всё и началось, — рассказывала звезда. Главным прорывом для Неслихан стал сериал «Черная любовь». Когда проект вышел на экраны, только ленивый не восхищался индивидуальностью и привлекательностью звезды. Далее последовала «Дочь посла», которая также быстро нашла своего зрителя. Сама Атагюль уверена, что причина ее популярности кроется в искренности. Актриса всегда открыта перед публикой, она не стесняется демонстрировать свои слабости. К тому же Неслихан постоянно появляется в социальных сетях без макияжа, считая некоторые недостатки внешности своей изюминкой, которую не нужно скрывать. Ну и как после этого противостоять ее обаянию?

Серенай Сарыкая (29 лет)

Как и многие красотки, Серенай начинала свой творческий путь с карьеры модели. В 2010-м она даже завоевала звание «Мисс Турция». Сарыкая и сейчас работает моделью, но ее приоритеты уже давно сместились в сериальную область. Главным успехом в карьере Серенай стал проект «Прилив», который до сих пор обожают миллионы зрителей. А вот потом артистка долго не могла подыскать сильный сценарий. Собственно, этими поисками она занимается до сих пор, поставив карьеру на паузу в 2019 году. Но временное затишье ничуть не мешает нам восхищаться внешностью Серенай. Нур Феттахоглу (41 год)

Нур попала в киноиндустрию практически случайно. Актриса вышла замуж за Мурата Айсана, имевшего связи в творческой среде. Сначала артистка довольствовалась небольшими ролями, но вскоре прославилась на весь мир благодаря «Великолепному веку».

Поклонники отмечали, что Феттахоглу ничем не уступает своей главной экранной сопернице — Хюррем в исполнении Мерьем Узерли. Тогда ее чертами лица восхищались все поклонники турецких мелодрам.

Смотря на фотографии Нур сейчас, трудно поверить, что актрисе уже за 40! Выглядит Феттахоглу безупречно, и всё благодаря упорной работе над собой. Одним словом, женщина-мечта. Айча Айшин Туран (29 лет)

В начале ноября турецкие СМИ провели опрос среди зрителей телесериалов, чтобы узнать имя самой красивой артистки. Неожиданно победу одержала не Ханде Эрчел, а Айча Айшин Туран. По мнению жителей Турции, главное достоинство этой артистки — естественная красота. И действительно, Туран ни разу не уличали в пластических операциях, а на экране девушка выглядит просто сногсшибательно. Вот только за пределами Турции Айчу Айшин Туран пока не слишком хорошо знают, но в 2021 году как раз стартовал сериал «Сказка на острове» с ее участием, который уже стремительно набирает популярность. Так что берите это имя на заметку. Бергюзар Корель (39 лет)

В конце 2000-х Бергюзар была настолько красива, что перед ней не смог устоять даже Халит Эргенч (турецкий актер, наиболее известен по роли султана Сулеймана I в сериале «Великолепный век». — Прим. ред.). Ради новой страсти актер даже развелся с женой, а после публично защищал избранницу перед журналистами и хейтерами. Супруги доказали, что их связывают по-настоящему искренние чувства: недавно Корель родила Эргенчу третьего ребенка. Справедливости ради стоит сказать, что артистка в свои 39 выглядит просто отлично. При этом звезда регулярно появляется на публике без макияжа, ничуть не стесняясь проблем с кожей или возрастных изменений. — Я никогда не играла в известность. Я не должна каждый раз делать макияж выходя на улицу, лишь потому, что знаменита. А еще я уверена, что улыбка и взгляд меняют человека. Большего и не надо, — делилась артистка. Бергюзар является примером для миллионов турецких женщин не только из-за своей внешности. Актриса активно борется за равноправие полов и выступает против дискриминации и притеснений по любому признаку. Озге Гюрель (34 года)

Поклонники ценят Озге за ее индивидуальность и уникальную внешность, благодаря которой спутать артистку с кем-то нереально. Сама же Гюрель много раз отмечала, что смущается, получая бесконечные комплименты от поклонников. Ее саму гораздо больше волнует творческое самосовершенствование, а не постоянная забота о внешности. Сейчас актриса играет главные роли преимущественно в мелодрамах. Сериалы «Мистер Ошибка» и «Полнолуние» с ее участием имели отличные рейтинги, но за пределами Турции фанатов у них не так уж и много. Разумеется, сомневаться в том, что рано или поздно Гюрель настигнет международный успех, не приходится: с такой внешностью и талантом прорыв точно наступит.