Главный пристав Ленобласти допрашивал ночью беременную подчиненную



Глеб Абатуров// На фотоГлеб Абатуров// www.r47.fssp.gov.ru Поделиться Поделиться







Служебная проверка по сотруднице Гатчинского отделения судебных приставов Ирине Мериц должна закончиться 11 декабря. О случившемся уже гудит всё региональное управление этого ведомства. Началось всё ровно месяцем ранее — 11 ноября. Всех сотрудников отделения оповестили — после окончания рабочего дня места не покидать.

Гатчинские приставы занимают два этажа в здании на улице Карла Маркса. Уже после девяти вечера туда забежали с десяток человек группы быстрого реагирования УФССП. Балаклавы, автоматы, все как полагается. В авангарде — главный судебный пристав Ленобласти, руководитель управления Глеб Абатуров, его замы Ирина Капустина, Николай Джиргалов и начальник отдела собственной безопасности Гавщук.

В каждый кабинет забежал спецназовец с окриком — всем оставаться на местах. Опешившие сотрудники, естественно, подчинились. Коридор мужчины в форме блокировали. Действительно, приставы же народ дерзкий. Ответственный за собственную безопасность резво двинул в кабинет 34-летней Ирины Мериц. Женщина на четвертом месяце беременности. По словам коллег, живот виден вполне. Гавщук скомандовал беременной — проследуйте за мной. Проследовала. В кабинет начальницы отделения Дюкаревой. Там Абатуров с замами, деловитая суета. Руководитель всех областных приставов, говорят, не церемонился. Начал строго — вы понимаете, что я на вас в Следственный комитет напишу? Взыщу с вас восемь миллионов, это халатность, вы в сговоре. Интонация, по мнению слышавших, вибрировала хамская. «А на случай, если соберетесь поболеть, то в местах не столь отдалённых тоже есть больницы», — давил Абатуров. Мужик. 47news выяснил, что так разозлило главного пристава Ленобласти. В марте нынешнего года Мериц приняла в работу исполнительное производство по решению суда о взыскании долга одним юрлицом с другого. Сумма 8 млн была списана со счета организации, проигравшей тяжбу, на счет приставов, а затем перечислена истцу. Тот подтвердил получение.

Но через несколько дней должник обратился с жалобой о том, что напрямую оплатил ту же сумму своим оппонентам (имеет право) и потребовал от гатчинского отдела вернуть деньги. При этом известно, что перед перечислением Мериц связывалась с взыскателем и тот сообщил, что денег ему должник не отправлял. Да и сам он приставов не уведомил. Дальше арбитражный суд. Туда должник обратился с иском к региональному управлению. Это причина, но вернёмся в сумеречный гатчинский отдел. В кабинете начальницы суетно. Время к полуночи, Абатуров с час допрашивал подчинённую и наконец указал ей на дверь. Там ей пришлось ждать следующего допроса под присмотром спецназовца с автоматом. Очевидно, с боевыми патронами. Ну как иначе. Затем допрашивал начальник службы безопасности. Тем временем Абатуров и его зам Капустина переместились в кабинет провинившейся и стали рыться в ящиках. То есть обыскивать. Около трёх часов отпустили и её, и остальных сотрудников. Что особенно возмутило сотрудников, а большинство из них женщины — перед выходом спецназ досматривал личные вещи. То есть обыскивал. Ну не лез под юбку — уже неплохо.

На следующий день Ирине Мериц стало плохо, поднялась температура, и врач отправил ее на больничный. Оцените мстительную шпильку. Зарплату на время отстранения прекратить платить нельзя, даже если очень хочется. Но, по словам сотрудников управления, одновременно с приказом об отстранении, Абатуров подписал приказ о понижении в должности. Мериц была и.о. ведущего пристава-исполнителя, а стала просто приставом. Разница в зарплате тысячи три. Решение джентльмена. Начальница отделения Ирина Дюкарева ответила на звонок, а после краткого моего пересказа — удивила. — Да, все так и было. Я знала, что приедут с проверкой, но точно не думала, что это так будет происходить. Маски-шоу, спецназ. До трёх часов ночи беременную девчонку держать! Я не буду руки умывать и прятать голову в песок, буду ее отстаивать. Мы в ответе за подчинённых. Я считаю, что мой пристав действовал в рамках законодательства. Вот тут как раз «мужик». Заместитель Абатурова, Ирина Капустина, на звонок не ответила. Женщина.

47news связался с самим Глебом Абатуровым. Так получилось, что на часах было 9 вечера. Мы спросили, что, с его точки зрения, произошло 11 ноября в гатчинском отделе. — Виктор, вы время видели? Я понятия не имею, о чем вы, позвоните в рабочее время, — судя по голосу, собеседнику было некомфортно. На заднем фоне были то ли голоса домочадцев, то ли уютно бубнил телевизор. — Вы врывались со спецназом и допрашивали беременную ночью? — спросил автор. Собеседник повесил трубку и больше на звонки не отвечал. Виктор Смирнов, 47news