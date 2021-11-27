Придется писать «проэкт». Члены орфографической комиссии РАН просят Минпросвещения отозвать новые правила орфографии

Авторы письма обращают внимание, что проект основывается на справочнике 15-летней давности, хотя с тех пор некоторые правила были уточнены и дополнены. Причем «из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений» содержание правил существенно искажается. Нет целых разделов, «полностью отсутствует научный аппарат».

Члены Орфографической комиссии РАН направили письмо в Министерство просвещения с просьбой отозвать подготовленный ведомством новый Проект правил русской орфографии. Документ , подписанный 25 членами комиссии в начале недели, стал достоянием СМИ 27 ноября.

«Содержательные примечания и исключения либо опущены, либо вставлены в текст правил без оговорок, что разрушает логику правила и приводит к неправильным написаниям, например придется писать „проэкт»», — обращают внимание в РАН.

Авторы письма полагают, что утверждение новых правил в таком виде «будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки в нашем обществе деятельности как ученых-лингвистов, так и государственных структур, ответственных за утверждение правил русского правописания».

Филологи просят министерство отозвать документ и «рассмотреть вопрос о признании не сокращенного и искаженного, а полного текста «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник» (включая раздел «Пунктуация») наиболее авторитетным сводом правил правописания. И хотят, чтобы в будущем механизм обновления правил подразумевал получение экспертного одобрения Орфографической комиссии РАН.

Проект нового свода правил русской орфографии и пунктуации был опубликован 9 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.