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Придется писать «проэкт». Члены орфографической комиссии РАН просят Минпросвещения отозвать новые правила орфографии

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Члены Орфографической комиссии РАН направили письмо в Министерство просвещения с просьбой отозвать подготовленный ведомством новый Проект правил русской орфографии. Документ, подписанный 25 членами комиссии в начале недели, стал достоянием СМИ 27 ноября.

Авторы письма обращают внимание, что проект основывается на справочнике 15-летней давности, хотя с тех пор некоторые правила были уточнены и дополнены. Причем «из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений» содержание правил существенно искажается. Нет целых разделов, «полностью отсутствует научный аппарат».

«Содержательные примечания и исключения либо опущены, либо вставлены в текст правил без оговорок, что разрушает логику правила и приводит к неправильным написаниям, например придется писать „проэкт»», — обращают внимание в РАН.

Авторы письма полагают, что утверждение новых правил в таком виде «будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки в нашем обществе деятельности как ученых-лингвистов, так и государственных структур, ответственных за утверждение правил русского правописания».

Филологи просят министерство отозвать документ и «рассмотреть вопрос о признании не сокращенного и искаженного, а полного текста «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник» (включая раздел «Пунктуация») наиболее авторитетным сводом правил правописания. И хотят, чтобы в будущем механизм обновления правил подразумевал получение экспертного одобрения Орфографической комиссии РАН.

Проект нового свода правил русской орфографии и пунктуации был опубликован 9 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Комментарии (16)

266754663
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна .за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
VKuser17048399
"И сам к бумаге тянется рука
Красив могучим русский языка"
user_a
ЛенаЭроПроЭкт на Обводном будет смотреться еще эпичнее.
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