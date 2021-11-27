Рулевые автоигры на Индустриальном. «КИА» колесом постучался в заднее стекло «Шевроле»

В интригующей позе застукали две легковушки в Красногвардейском районе Петербурга. Пользователи пытаются разгадать, какой манёвр привёл к этой ситуации.



Фото с Индустриального проспекта опубликовали очевидцы в социальных сетях 27 ноября. На снимке запечатлён «КИА», заехавший одним колесом на «Шевроле». У «американца» разбито заднее стекло.