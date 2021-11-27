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Трое пассажиров маршрутки пострадали в аварии с «КИА» на Ветеранов. У мужчины сломана челюсть

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В аварии с маршруткой в Кировском районе пострадали трое пассажиров. У них диагностированы травмы средней и лёгкой тяжести.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27 ноября около 10 утра на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова женщина за рулём «КИА» не пропустила встречную маршрутку. В результате столкновения 36-летняя водитель легковушки получила лёгкие травмы, также пострадали трое пассажиров «Паза».

По предварительной информации, у мужчины сломана челюсть, у двух женщин диагностированы лёгкие травмы.

Маршрут К-227 обслуживает «Питеравто». Ранее представитель перевозчика заявлял, что среди пассажиров пострадавших нет.

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Комментарии (2)

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А если бы автобус был, жертв было бы намного больше. В маршрутке везде поручни, не ухватиться могут только 2-3 человека, как и случилось. Я как-то ехала в автобусе, который резко затормозил(не столкнулся даже), попадали пассажиров 10, летя по всему автобусу, очень страшно было(
Спасибо за транспортную реформу, безопасность и тяжёлое травмирование пассажиров будет на нужном уровне
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