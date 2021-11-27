Трое пассажиров маршрутки пострадали в аварии с «КИА» на Ветеранов. У мужчины сломана челюсть

В аварии с маршруткой в Кировском районе пострадали трое пассажиров. У них диагностированы травмы средней и лёгкой тяжести.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27 ноября около 10 утра на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова женщина за рулём «КИА» не пропустила встречную маршрутку. В результате столкновения 36-летняя водитель легковушки получила лёгкие травмы, также пострадали трое пассажиров «Паза».

По предварительной информации, у мужчины сломана челюсть, у двух женщин диагностированы лёгкие травмы.