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Главную новогоднюю ель Петербурга установят на Дворцовой площади в начале декабря

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Главную новогоднюю ель Петербурга привезут из Приозерского района Ленинградской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации Центрального района 27 ноября.

Ель установят на Дворцовой площади к 7 декабря, а к 20-му — полностью украсят. На территории, прилегающей к Дворцовой площади, планируют создать «ледовый дворец». Таким образом, в Петербурге могут возродить традицию новогодней забавы императрицы Анны Иоанновны.

О том, как в Северной столице планируют встречать Новый год, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

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Кхм, а чудовищная смертоносная пандемия разве не мешает праздничному проведению нового года!?
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