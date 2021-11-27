Главную новогоднюю ель Петербурга установят на Дворцовой площади в начале декабря

Главную новогоднюю ель Петербурга привезут из Приозерского района Ленинградской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации Центрального района 27 ноября.



Ель установят на Дворцовой площади к 7 декабря, а к 20-му — полностью украсят. На территории, прилегающей к Дворцовой площади, планируют создать «ледовый дворец». Таким образом, в Петербурге могут возродить традицию новогодней забавы императрицы Анны Иоанновны.

О том, как в Северной столице планируют встречать Новый год, читайте на «Фонтанке».