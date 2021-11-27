СМИ: ВШЭ увольняет двух профессоров, критиковавших состояние права в России

Два профессора Высшей школы экономики — Геннадий Есаков и Сергей Пашин — перестанут работать в вузе не по своей инициативе, — сообщает 27 ноября издание Znak.com. СМИ со ссылкой на студентов отмечает, что оба названных преподавателя критически оценивали состояние законности и права в России.
О своем увольнении из престижного вуза Геннадий Есаков сообщил сам в социальных сетях.
«Сегодня последний день моей работы во ВШЭ, — написал он. — Это были хорошие девять с небольшим лет (ну разве что за исключением последних полутора). Грустнее всего мне расставаться со студентами, которым я оставлю на память евангельский стих (от Матфея, глава 5, стих 6). Сам же утешусь стихом 10».
Тот стих, которым преподаватель попрощался со своими студентами, содержит слова: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (цитата по Официальному сайту Московского патриархата). К себе же Есаков применил цитату: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (цитируется по тому же источнику).
При заходе на страницу Геннадия Есакова на сайте Высшей школы экономики выдается информация, что страница «не найдена» и «возможно, была удалена». Согласно информации с закешированной версии, Есаков был профессором факультета права, его научно-педагогический стаж составляет 20 лет, он является доктором юридических наук по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». В августе 2018 года получил благодарность Президента Российской Федерации.
Его коллега Сергей Пашин, заслуженный юрист России, один из инициаторов внедрения суда присяжных, по информации СМИ, будет работать в вузе до 24 декабря. Он состоит в Московской Хельсинкской группе. С ноября 2012 года по ноябрь 2018 года входил в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.