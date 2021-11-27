СМИ: ВШЭ увольняет двух профессоров, критиковавших состояние права в России

Два профессора Высшей школы экономики — Геннадий Есаков и Сергей Пашин — перестанут работать в вузе не по своей инициативе, — сообщает 27 ноября издание Znak.com. СМИ со ссылкой на студентов отмечает, что оба названных преподавателя критически оценивали состояние законности и права в России.



О своем увольнении из престижного вуза Геннадий Есаков сообщил сам в социальных сетях.

«Сегодня последний день моей работы во ВШЭ, — написал он. — Это были хорошие девять с небольшим лет (ну разве что за исключением последних полутора). Грустнее всего мне расставаться со студентами, которым я оставлю на память евангельский стих (от Матфея, глава 5, стих 6). Сам же утешусь стихом 10».