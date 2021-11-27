Обвиняемая в поджоге турецкого леса россиянка прибыла домой, вскоре на родину вернутся остальные фигуранты дела

Россиянка Полина Яськова, одна из семи туристов, обвиняемых в поджоге леса в Турции, вернулась в Москву после освобождения из местной тюрьмы. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на вице-президента Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.



«Яськова прибыла в РФ, самолет с ней на борту приземлился в аэропорту Внуково. Ранее суд принял решение отпустить ее в Россию. Сейчас над делом работают адвокаты, которые остались в Турции. Само дело выглядит достаточно странно, существует масса доказательств, что обвинения в отношении наших соотечественников не соответствуют действительности. Следующий суд состоится в мае 2022 года. Ближайшее время на родину должны вернуться оставшиеся фигуранты этого дела. Все подробности по поводу суда мы получим позднее», — 26 ноября процитировало Мельникова агентство.