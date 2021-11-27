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Обвиняемая в поджоге турецкого леса россиянка прибыла домой, вскоре на родину вернутся остальные фигуранты дела

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Россиянка Полина Яськова, одна из семи туристов, обвиняемых в поджоге леса в Турции, вернулась в Москву после освобождения из местной тюрьмы. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на вице-президента Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Яськова прибыла в РФ, самолет с ней на борту приземлился в аэропорту Внуково. Ранее суд принял решение отпустить ее в Россию. Сейчас над делом работают адвокаты, которые остались в Турции. Само дело выглядит достаточно странно, существует масса доказательств, что обвинения в отношении наших соотечественников не соответствуют действительности. Следующий суд состоится в мае 2022 года. Ближайшее время на родину должны вернуться оставшиеся фигуранты этого дела. Все подробности по поводу суда мы получим позднее», — 26 ноября процитировало Мельникова агентство.

По словам собеседника издания, важную роль в освобождении россиян сыграло генконсульство России в Турции.

«Фонтанка» сообщала, что в конце октября на юге Турции задержали семерых выходцев из России, которых заподозрили в поджоге леса в районе Чагларджа. Сами туристы заявляли, что наоборот пытались потушить увиденный на пути пожар. Они позвонили в службу 911, а позже их задержали местные жители, которые вызвали жандармов. Позже суд назначил им арест.

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Комментарии (3)

ssr
Выше коменты озабоченных эрдомальчиками...
AlBerkut
Так, то есть для этой операции кому-то из 'сладкой парочки' пришлось сменить не только ФИО, но и пол? 🤔
И кого же из них теперь зовут Полина, Петрова или Боширова? 🤔😂
ДуремарСПб.
Дружбан Эрдоган поплевывает лично на Путина а уж на нас прибор положил.
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