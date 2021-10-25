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Россияне шли по Ликийской тропе и попались турецким жандармам. Туристов подозревают в поджоге леса

В Турции задержали семерых граждан России по подозрению в поджоге леса

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На юге Турции по подозрению в поджоге леса задержали семерых россиян. Они шли по туристическому маршруту «Ликийская тропа», сообщает 25 октября ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

«Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа. В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу», — говорится в сообщении.

Сами россияне при этом заявляют, что увидели на тропе пожар и пытались его потушить. Как написал в Instagram один из туристов Дмитрий Коршунов, путешественники позвонили в службу 911, а по пути их задержали местные жители и вызвали жандармов.

«В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму. Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Консульство отказывается нам помогать», — пишет Дмитрий.

20 октября стало известно, что турецкие правоохранители арестовали шестерых граждан России, подозреваемых в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Баширов и прочие опять отличились ?
Gorodskoy88
Вспомнился фильм "Полуночный экспресс" 1978 года.
260650801
Россияне-то с бородами были? Кто ж еще-то нападает на чеченских оппозиционеров?
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