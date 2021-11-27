Постковидная диета: что съесть, чтобы быстрее прийти в себя после болезни

Если ковида избежать не удалось, то можно помочь себе хотя бы побыстрей восстановиться. Еда поможет Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Тех, кто еще не переболел ковидом, с каждым днем становится все меньше, и врачи всеми силами стараются помочь переболевшим как можно легче перенести последствия COVID-19. Оказывается, большое значение в этом вопросе имеет даже питание. Важно соблюдать специальную противовоспалительную диету и хотя бы на время забыть о некоторых продуктах (а другие, наоборот, включить в рацион). И вот что говорят врачи о том, как быстрее прийти в себя и укрепить здоровье с помощью еды.

Общие правила постковидной диеты



По словам экспертов, после болезни у пациентов снижается иммунитет, нарушаются многие функции организма, а грамотно подобранное меню ускоряет обменные процессы в клетках и стимулирует иммунную систему.

— Потребность в питательных веществах индивидуальна и зависит от объема поражения легких, наличия дыхательной недостаточности в остром периоде и применения ИВЛ пациентам в острый период новой коронавирусной инфекции, — говорит руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию Наталья Эсаулова. — Так, например, потребности в жирах и углеводах должны быть адаптированы к потребностям в энергии: для больных без дыхательной недостаточности соотношения энергии от жиров и углеводов — 30:70, для больных на ИВЛ — 50:50.

Наталья Александровна Эсаулова, руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

Индивидуальные программы питания разрабатываются на разных этапах реабилитации с учетом тяжести COVID-19 у больного, его клинического состояния и в зависимости от того, как у него работает ЖКТ. Но оптимальный режим в постковидном периоде выглядит примерно так:



Если хотите поскорее прийти в себя, подумайте о плотном завтраке и легком ужине Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Что добавить в постковидное меню

Специалисты отмечают, что постковидный синдром длится в течение полугода после выздоровления. И хотя выраженность симптомов зависит от тяжести перенесенного заболевания, реабилитация важна даже при легком течении болезни.

Соблюдать специальную диету важно из-за того, что пациенту приходится принимать много лекарств, которые влияют на слизистую оболочку ЖКТ. Это может привести к язвенной болезни желудка или гастриту. Кроме того, при среднетяжелом и тяжелом течении болезни в организме происходит повышенный расход белка. Поэтому придется активно восстанавливать потери.

— В питание необходимо включить продукты с большим содержанием белка, такие, как мясо, курица, рыба. Еду лучше варить, запекать или готовить на пару, — говорит Наталья Эсаулова. — Также рекомендуется увеличить употребление продуктов, содержащих витамин С, при отсутствии аллергических реакцией в анамнезе: цитрусовых, хурмы, яблок.

Для восстановления организма питание должно быть калорийным, богатым витаминами, макро- и микроэлементами, но в то же время щадящим для печени, сердечно-сосудистой системы и поджелудочной железы.



Каких продуктов лучше избегать

Ослабленному организму сложно переваривать тяжелую пищу, поэтому в первую очередь специалисты советуют на время убрать из рациона жирные, жареные, копченые, острые и соленые блюда. Кроме того, нежелательны продукты, которые могут вызвать воспалительные процессы — рис, картофель, сахар.



Когда окончательно почувствуете себя лучше, можете вернуться к привычному режиму питания Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Постковидный синдром — это повышение воспалительной активности в организме, — говорит врач-диетолог Михаил Гинзбург. — Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета. После коронавируса пациентам следует исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом, так называемые быстрые углеводы.

Михаил Гинзбург — врач-диетолог и психотерапевт, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии. Кроме того, специалисты советуют временно забыть о сосисках с сардельками, маргарине пальмовом, подсолнечном и соевом масле. Они приводят к скачку уровня сахара в крови, а вместе с ним — к всплеску воспалительных маркеров.



Рекомендации для пациентов с расстройствами пищеварения

Поскольку пациенты с воспалительными заболеваниями пищеварительной системы принимают иммуносупрессоры (препараты искусственного угнетения иммунитета), они попадают в группу риска. Потому у врачей для них есть целый свод правил: продолжать базисное лечение, если заболевание стабильно; не назначать новый иммуносупрессор и не увеличивать дозировку действующего лекарства; продолжать лечение биологическими препаратами; использовать лечебное питание, если биологические препараты недоступны; отложить плановую операцию и эндоскопию; провести тестирование на COVID-19 перед экстренной операцией пациента с воспалительными заболеваниями кишечника.