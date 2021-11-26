В Заксобрании Вологды противница вакцинации залила росгвардейцев дихлофосом

В Вологде противница вакцинации залила двух росгвардейцев дихлофосом. Об этом 26 ноября сообщило издание URA.RU.
По данным медиа, женщина ворвалась в местное здание Законодательного собрания. Горожанку задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело.
«Фонтанка» писала, что, по мнению члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, ситуация с законопроектами о принудительном QR-кодировании опасна и может привести к уличным протестам. Она добавила, что чиновники перестали слушать население.