FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -3
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Заксобрании Вологды противница вакцинации залила росгвардейцев дихлофосом

0
Печать

В Вологде противница вакцинации залила двух росгвардейцев дихлофосом. Об этом 26 ноября сообщило издание URA.RU.

По данным медиа, женщина ворвалась в местное здание Законодательного собрания. Горожанку задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело.

«Фонтанка» писала, что, по мнению члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, ситуация с законопроектами о принудительном QR-кодировании опасна и может привести к уличным протестам. Она добавила, что чиновники перестали слушать население.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний