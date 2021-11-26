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«Символизирует мир и благополучие». Путин подарил Пашиняну и Алиеву оливковые ветви

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Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли в Сочи 26 ноября.

Лидеры трех стран подписали заявление по итогам встречи. «Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов – до конца этого года мы договорились это сделать – механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

Также достигнуто соглашение по вопросам гуманитарного и экономического характера, в том числе это касается разблокирования транспортных коридоров.

Как пишет RT, Владимир Путин подарил Пашиняну и Алиеву оливковые ветви. «Слева от меня наш подарок армянским и азербайджанским друзьям, это оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», – заявил президент России.

16 ноября в Минобороны Армении заявили, что в результате наступления азербайджанской армии на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал события на границе прямой агрессией Азербайджана. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.

О перестрелках Минобороны Армении сообщало ещё 14 ноября. Тогда в военном ведомстве Еревана опровергли все сообщения СМИ о проникновении азербайджанской военной техники на территорию страны. Совет безопасности Армении в понедельник подтверждал информацию о применении бронетехники и захвате четырех армянских постов, которые позже были оставлены ВС Азербайджана. 15 ноября был отправлен в отставку министр обороны Аршак Карапетян.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня 16 ноября после переговоров министров обороны стран с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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Комментарии (1)

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