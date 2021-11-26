«Символизирует мир и благополучие». Путин подарил Пашиняну и Алиеву оливковые ветви

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли в Сочи 26 ноября.



Лидеры трех стран подписали заявление по итогам встречи. «Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов – до конца этого года мы договорились это сделать – механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами», – сказал Путин (цитата по ТАСС).



Также достигнуто соглашение по вопросам гуманитарного и экономического характера, в том числе это касается разблокирования транспортных коридоров.

