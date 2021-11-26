В оперштабе рассказали об опасности нового штамма коронавируса и заверили, что смогут его выявить

Новый штамм коронавируса с 32 мутациями может снижать эффективность антител и оказаться более заразным. Об этом 26 ноября сообщили в российском оперштабе по борьбе с инфекцией.



«В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител», — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

