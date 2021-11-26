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В оперштабе рассказали об опасности нового штамма коронавируса и заверили, что смогут его выявить

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Новый штамм коронавируса с 32 мутациями может снижать эффективность антител и оказаться более заразным. Об этом 26 ноября сообщили в российском оперштабе по борьбе с инфекцией.

«В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител», — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

Там также подчеркнули, что применяемые в России тесты на COVID-19 способны выявить новую разновидность заболевания. В оперштабе добавили, что на территории страны штамм пока не обнаружен. Подробнее о нем и его опасности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

angel of death
если он реально будет наплевательски относиться к прививкам, то я буду ржать как конь над всеми уколотыми с посаженным иммунитетом =)
261847251
Когда его станет много - выявят конечно.
А единичные завозы - с нашим подходом к диагностике, - не обнаружат.
Dazdraperma
А Гинцбург может обезвредить новый штамм даже быстрее, чем оперштаб его выявит
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