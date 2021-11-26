Узловой модуль «Причал» пристыковался к МКС

Российский узловой модуль «Причал» пристыковался к Международной космической станции. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Отмечается, что стыковка к модулю «Наука» проводилась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш и космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.
«Впереди — открытие люков, демонтаж стыковочного механизма и перевод системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание», — заявили в госкорпорации.
Узловой модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС, заявили в «Роскосмосе». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с модулем «Причал» в составе грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» состоялся 24 ноября с космодрома «Байконур».