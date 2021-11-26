Узловой модуль «Причал» пристыковался к МКС

Российский узловой модуль «Причал» пристыковался к Международной космической станции. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба «Роскосмоса».



Отмечается, что стыковка к модулю «Наука» проводилась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш и космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.



«Впереди — открытие люков, демонтаж стыковочного механизма и перевод системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание», — заявили в госкорпорации.

