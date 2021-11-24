Ракета «Союз» с новым модулем для МКС стартовала с Байконура

Корабль стартовал 24 ноября в 16:06. Полет продлится около двух суток. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 26 ноября в 18:26. Новый модуль заменит действующий «Прогресс МС-17». Его расстыковка должна состояться 25 ноября в 14:23.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» осуществлен с космодрома Байконур , сообщается на сайте «Роскосмоса».

🚀🇷🇺 C площадки № 31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с узловым модулем «Причал» в составе грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ». Корабль-модуль выведен на целевую орбиту. Стыковка с МКС — 26.11.2021 г. pic.twitter.com/qoPdiWykM5

«Пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме! Орбита «грузовика» также в норме», — сообщили в «Роскосмосе».

Это второй отечественный модуль, запущенный к МКС в текущем году. На станцию также будет доставлено около 700 килограммов груза для ее экипажа.



В госкорпорации отметили, что пуск стал 19-м космическим стартом российских ракет-носителей в 2021 году.

