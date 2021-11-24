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Ракета «Союз» с новым модулем для МКС стартовала с Байконура

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» осуществлен с космодрома Байконур, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Корабль стартовал 24 ноября в 16:06. Полет продлится около двух суток. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 26 ноября в 18:26. Новый модуль заменит действующий «Прогресс МС-17». Его расстыковка должна состояться 25 ноября в 14:23.

«Пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме! Орбита «грузовика» также в норме», — сообщили в «Роскосмосе».

Это второй отечественный модуль, запущенный к МКС в текущем году. На станцию также будет доставлено около 700 килограммов груза для ее экипажа.

В госкорпорации отметили, что пуск стал 19-м космическим стартом российских ракет-носителей в 2021 году.

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Комментарии (4)

azul
Надеюсь, этот модуль без дыр.
Аппаратчик мокрой классификации
"с Байконура" - а кагжэ самый лучший в мире космодром "восточный"? :))
angel of death
что-то все вежливо стали умалчивать про то, что расположен Байконур на территории Кызылординской области республики Казахстан между городом Казалинском и посёлком Жосалы, вблизи посёлка Тюратам =)
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