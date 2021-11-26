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В полиции рассказали подробности задержания со стрельбой водителя на МКАД

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Погоня за водителем BMW в Москве, которая закончилась стрельбой и пожаром, началась с проверки документов. Об этом 26 ноября сообщили в ГУ МВД РФ.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на внутренней стороне МКАД, однако во время проверки документов «мужчина резко нажал на педаль газа». Затем началась погоня, в ходе которой полицейским пришлось применять табельное оружие. Уходя от погони, водитель врезался в несколько автомобилей, один из которых загорелся. Машину удалось заблокировать на 35-километре Симферопольского шоссе. Водителя ранили и задержали.

В полиции подтвердили информацию о том, что на заднем сидении BMW обнаружили «три крупных свертка с белым порошкообразным веществом». По предварительным данным, речь идет о нескольких килограммах синтетических наркотиков.

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