В полиции рассказали подробности задержания со стрельбой водителя на МКАД

Погоня за водителем BMW в Москве, которая закончилась стрельбой и пожаром, началась с проверки документов. Об этом 26 ноября сообщили в ГУ МВД РФ.



Инспекторы ДПС остановили автомобиль на внутренней стороне МКАД, однако во время проверки документов «мужчина резко нажал на педаль газа». Затем началась погоня, в ходе которой полицейским пришлось применять табельное оружие. Уходя от погони, водитель врезался в несколько автомобилей, один из которых загорелся. Машину удалось заблокировать на 35-километре Симферопольского шоссе. Водителя ранили и задержали.

