Погоня, таран, стрельба и пожар. На МКАДе не снимали кино, а гоняли лихача на «БМВ»

Водителя на «БМВ» ранили во время погони. Он протаранил на МКАД шесть машин, одна загорелась.



Гонщика на BMW ловила на МКАД в районе Бирюлево дорожная полиция. Его не остановили даже пробитые пулями покрышки.



Как сообщает 26 ноября издание Baza, погоня за иномаркой началась после того, как водитель отреагировал на требования наряда ГИБДД об остановке вжатой в пол педалью газа. Уходя от погони в плотном потоке, BMW задела шесть автомобилей. Один из них — старенькая «Волга» — загорелась.