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Погоня, таран, стрельба и пожар. На МКАДе не снимали кино, а гоняли лихача на «БМВ»

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Водителя на «БМВ» ранили во время погони. Он протаранил на МКАД шесть машин, одна загорелась.

Гонщика на BMW ловила на МКАД в районе Бирюлево дорожная полиция. Его не остановили даже пробитые пулями покрышки.

Как сообщает 26 ноября издание Baza, погоня за иномаркой началась после того, как водитель отреагировал на требования наряда ГИБДД об остановке вжатой в пол педалью газа. Уходя от погони в плотном потоке, BMW задела шесть автомобилей. Один из них — старенькая «Волга» — загорелась.

Все это сопровождалось стрельбой. Сначала по покрышкам, что не остановило гонщика. Потом уже в самого нарушителя. По данным СМИ, он ранен в шею.

По предварительной информации, в багажнике «БМВ» нашли причину спешки водителя — шесть килограммов наркотиков.

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Комментарии (4)

Дмитрий_1111
Вот кому надо Героев давать!!!!
-4°
Жгут на шею наложили, надеюсь? В рамках первой помощи
VKuser1708951
Вот за такую работу - СПАСИБО сотрудникам ДПС!
Если УКОН не работает, то им приходится.
А если БМВ-ист еще и не выживет - вообще отличная новость!
Наркобарыгам на этом свете нечего делать.
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