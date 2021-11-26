Блогер Дмитрий Ларин покидает Россию после вызова на допрос по делу Хованского

Блогер Дмитрий Ларин решил уехать из России на некоторое время. Об этом он сам рассказал 26 ноября в интервью ютьюб-каналу «Люди PRO».



«Когда тебя берут во дворе и везут в Следственный комитет без повестки, ты внезапно оказываешься свидетелем по делу, в котором все очень странно и сшито чуть ли не белыми нитками, ты задумываешься о том, что тебе пора <уезжать из России>», — пояснил Ларин.



Он уточнил, что собирается переехать на Бали и будет там жить как минимум полгода. По словам Ларина, он якобы «находится под прицелом следствия». Отметим, официально блогер проходит свидетелем по делу Хованского.

