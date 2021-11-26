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Блогер Дмитрий Ларин покидает Россию после вызова на допрос по делу Хованского

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Блогер Дмитрий Ларин решил уехать из России на некоторое время. Об этом он сам рассказал 26 ноября в интервью ютьюб-каналу «Люди PRO».

«Когда тебя берут во дворе и везут в Следственный комитет без повестки, ты внезапно оказываешься свидетелем по делу, в котором все очень странно и сшито чуть ли не белыми нитками, ты задумываешься о том, что тебе пора <уезжать из России>», — пояснил Ларин.

Он уточнил, что собирается переехать на Бали и будет там жить как минимум полгода. По словам Ларина, он якобы «находится под прицелом следствия». Отметим, официально блогер проходит свидетелем по делу Хованского.

Напомним, сам Юрий Хованский в письме из СИЗО сообщал, что сил у него не осталось и он только надеется на отказ одного из внутренних органов, чтобы его отпустили под домашний арест.

Юрия Хованского обвиняют в оправдании терроризма через интернет за песню про «Норд-Ост», которую он спел на стриме в 2012 году. Блогер уверяет, что исполнял ее только один раз. Защита настаивает на том, что по его делу вышли сроки давности и возбуждение уголовного дела незаконно. Хованский в СИЗО с начала лета.

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Комментарии (8)

lamer
С таким гегемоном революции точно не будет. Либо симулянты, либо больны энурезом.
266191767
Видать тоже напевал всякое. И боится что всплывет.
Din1922
Кто это?
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