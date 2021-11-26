Получать «явный отказ» от российского ПО обяжут производителей гаджетов

«Во-вторых, если попадая в диалоговое окно при первом запуске устройства, пользователь захочет отказаться от установки российских приложений, он должен будет сделать это «в явном виде», — цитирует 26 ноября РБК представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, который знаком с текстом новых правил.

Правительство РФ меняет правила предустановки российских приложений на мобильные гаджеты и умные устройства. С 1 марта 2022 года производитель будет обязан показывать потребителю отдельное окно выбора поисковой системы, сейчас поисковик может быть установлен по умолчанию.

Эксперты недоумевают, что такое «в явном виде», утверждая, что подготовиться к реализации требований до весны нереально и отмечают, что в истории с предустановкой российского ПО правительство уже несколько раз вносило изменения в правила, поскольку первые версии требований были заведомо невыполнимыми.



Проект изменений предполагает включить в перечень программ для предустановки приложения для чтения электронных книг, а также должна появиться возможность удаления предустановленных программ.



Закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года.



Сейчас большая часть утвержденных российских приложений — это сервисы VK (бывшая Mail.ru Group — Прим. ред.) и «Яндекса», также в него включен антивирус «Лаборатории Касперского», платежная система «Мир» и др.



Очередным правкам правил установки российского ПО предшествовало обращение к главу Минцифры Максута Шадаева члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, который указывал на то, что устрйоства Apple не справляются и использованием российских приложений.

