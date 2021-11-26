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Получать «явный отказ» от российского ПО обяжут производителей гаджетов

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Правительство РФ меняет правила предустановки российских приложений на мобильные гаджеты и умные устройства. С 1 марта 2022 года производитель будет обязан показывать потребителю отдельное окно выбора поисковой системы, сейчас поисковик может быть установлен по умолчанию.

«Во-вторых, если попадая в диалоговое окно при первом запуске устройства, пользователь захочет отказаться от установки российских приложений, он должен будет сделать это «в явном виде», — цитирует 26 ноября РБК представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, который знаком с текстом новых правил.

Эксперты недоумевают, что такое «в явном виде», утверждая, что подготовиться к реализации требований до весны нереально и отмечают, что в истории с предустановкой российского ПО правительство уже несколько раз вносило изменения в правила, поскольку первые версии требований были заведомо невыполнимыми.

Проект изменений предполагает включить в перечень программ для предустановки приложения для чтения электронных книг, а также должна появиться возможность удаления предустановленных программ.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года.

Сейчас большая часть утвержденных российских приложений — это сервисы VK (бывшая Mail.ru Group — Прим. ред.) и «Яндекса», также в него включен антивирус «Лаборатории Касперского», платежная система «Мир» и др.

Очередным правкам правил установки российского ПО предшествовало обращение к главу Минцифры Максута Шадаева члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, который указывал на то, что устрйоства Apple не справляются и использованием российских приложений.

«По умолчанию на смартфонах компании Apple установлена поисковая система Google, без вариантов выбора российских аналогов», — цитирует жалобы Горелкина РБК.

Apple согласилась устанавливать в iPhone российский софт в марте.

Ранее правительство утвердило «Яндекс» в качестве поисковой системы, которая должна с 1 января использоваться по умолчанию на продаваемых в России гаджетах.

Размер штрафов за продажу смартфонов без предустановки российских программ составляет 30–200 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

Карабас Барабас
Вот она - конкуренция. Не будут брать отключим газ, не будут ставить наше ПО оштрафуем. Это же открытое признание качества и условий использования наших программ, на хрен никому не нужных.
маняша
Цитата: "показывать потребителю отельное окно".
Что такое "отельное окно"? Я спросила у яндекса, он не знает ((
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