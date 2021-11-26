Таможня распотрошила петербургские посылки. До адресатов не дойдут БАДы и гормональный «парфюм» для бодибилдеров

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 26 ноября, нарушение таможенного законодательства на почтовом посту выявили при отправке инструмента для маникюра, бижутерии и парфюма. По крайней мере, именно это петербуржцы указали в декларациях.
На деле в первом случае во Францию переправляли 16 стоматологических боров. Указавший бижутерию был ближе к истине, но небезупречен: в Китай летели 50 изделий из янтаря. Под видом образцов парфюма в Италии должны были получить гормон роста. Его активно применяют в бодибилдинге для улучшения рельефа мышц.
Этим хитрости отправителей не ограничились. В посылке в Эстонию вместо косметики нашлись биодобавки, но чаще всего неучтёнными товарами оказываются стики для IQOS — их ждали в Италии, Великобритании, США, Словении, Венгрии, Германии, Израиле, Словакии.
«Во всех случаях таможней усматриваются признаки административного правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. В рамках административного производства будет проводиться экспертиза для определения стоимости товара. Санкция статьи предусматривает штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара», — уточнили на Пулковской таможне.
Предметы административного правонарушения изымают и отправляют на склад временного хранения. Там они могут лежать годами.