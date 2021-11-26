Таможня распотрошила петербургские посылки. До адресатов не дойдут БАДы и гормональный «парфюм» для бодибилдеров

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 26 ноября, нарушение таможенного законодательства на почтовом посту выявили при отправке инструмента для маникюра, бижутерии и парфюма. По крайней мере, именно это петербуржцы указали в декларациях.



На деле в первом случае во Францию переправляли 16 стоматологических боров. Указавший бижутерию был ближе к истине, но небезупречен: в Китай летели 50 изделий из янтаря. Под видом образцов парфюма в Италии должны были получить гормон роста. Его активно применяют в бодибилдинге для улучшения рельефа мышц.

