Терминал Пулково пополнил казну просроченным перцем. Почти 4 центнера приправ ждали хозяина 12 лет

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 25 ноября, по заявлению транспортного прокурора, бесхозяйными признаны 26 пакетов с приправами общим весом в 387 кг. Их сгрузили на склад временного хранения грузового терминала Пулково в апреле 2009 года и начали ждать обращений от собственника или его представителя. Груз остался невостребованным, спустя годы его обнаружили во время инвентаризации.

Московский райсуд Петербурга помог «расхламить» грузовой терминал Пулково и обратил в доход государства без малого четыреста килограммов пряностей. Мешки перца, которые не проходили ни по одному делу, пылились на складе десятилетие.

Пряности не являются вещественными доказательствами. Действовавший на тот момент регламент предполагал, что временное хранение — это два месяца, которые при необходимости можно растянуть до четырёх. Государство несло расходы по хранению перца 12 лет.



«Суд обратил приправы в доход государства», — уточнили в пресс-службе.



Монетизировать почти четыре центнера специй поздно. Перец горошком, как и прочие целые приправы, сохраняет свои свойства 3–4 года, молотый — примерно 2–3 года. Распоряжаться государственными пряностями будет Федеральное агентство по управлению госимуществом Санкт-Петербурга.



Пакеты специй — старожилы склада, но не рекордсмены. В июле этого года Московский районный суд обратил в доход государства и обязал передать Минкульту медный напрестольный крест с распятием XIX века, изъятый у гражданина США Кристофа, а в октябре — другой крест и икону Николая Чудотворца.



С ликом святого пассажир не смог улететь из России в 2007-м, в том же году был изъят крест у американца. Ценности перекочевали на склад и пролежали там семь лет. В 2014-м на адрес владельцев направили письма с просьбой забрать наконец своё добро или прислать официальный отказ, но ответа не дождались. На то, чтобы дойти до суда и избавиться от залежавшегося, ушло ещё семь лет.

