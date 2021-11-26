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В первый год массовой вакцинации от COVID-19 избыточная смертность в России выросла на 30%

К концу 2021 года от коронавируса умрут около полумиллиона человек — почти на треть больше, чем в прошлом. Цифры избыточной смертности назвали в Общественной палате на обсуждении законопроектов о доступе граждан в общественные места и на транспорт по QR-кодам 26 ноября.

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«От ковида за неполные два года потеряем 800 тысяч человек, — заявил зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Сергей Рыбальченко. — В прошлом году умерли 340 тысяч, к концу этого ожидается 480 тысяч избыточных смертей».

По словам Рыбальченко, в России каждая пятая смерть связана с COVID-19.

Общественная палата предложила избавить от принудительного QR-кодирования пенсионеров старше 80 лет, беременных, кормящих и детей, так как побочные эффекты от вакцинации не до конца изучены, а медицинские отводы врачи не дают из чувства собственного страха. Широкий спектр противопоказаний остается неучтенным. Член ОП и соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с ментальными особенностями Ксения Алферова привела в пример юношу с ДЦП, гепатитом и пороком сердца. Ему было отказано в медотводе от вакцинации против коронавируса. По словам Алферовой, случаев, когда пациент имеет противопоказания против всех видов прививок, кроме COVID-19, тысячи.

Сегодня в Общественной палате обсуждают законопроекты, по которым доступ к транспорту и общественным местам будет возможен только по QR-кодам. Их выдают вакцинированным, имеющим медотвод и переболевшим.

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Комментарии (21)

Денеб
Время смутное.... Вакцина мутная.......
Certain_Friend
Откуда полмиллиона, если на текущий момент всего за весь период 270 тыс.?
e8okcy045171
"принудительное QR-кодирование" самим-то не страшно?
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