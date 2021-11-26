Мурашко озвучил окончательное решение о сроке действия сертификата переболевшего коронавирусом

Сертификат переболевшего новой коронавирусной инфекцией будет действовать в течение года после момента выздоровления. О подготовке соответствующих документов заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет 26 ноября РИА Новости.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предлагала продлить действие данного вида сертификата. Она отметила, что доля повторно переболевших составляет 0,74%. При этом тем, кто перенес заболевание, все равно рекомендуют делать прививку спустя шесть месяцев. Владимир Путин тогда предложение поддержал.