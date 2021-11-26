Мурашко озвучил окончательное решение о сроке действия сертификата переболевшего коронавирусом

На сайте Госуслуг действия моих сертификатов: вакцинированного и переболевшего постоянно меняется. Сейчас уменьшили срок почти на 3 месяца. Отправить сообщение об ошибке не возможно. Пытаюсь отправить жалобу , а в ответ :" Мы получили большое количество запросов и, к сожалению , в данный момент не можем Вам ответить. Пожалуйста, воспользуйтесь, разделом «Помощь» или попробуйте обратиться позже.

Служба поддержки, 26 ноября в .....