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Мурашко озвучил окончательное решение о сроке действия сертификата переболевшего коронавирусом

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Сертификат переболевшего новой коронавирусной инфекцией будет действовать в течение года после момента выздоровления. О подготовке соответствующих документов заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет 26 ноября РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предлагала продлить действие данного вида сертификата. Она отметила, что доля повторно переболевших составляет 0,74%. При этом тем, кто перенес заболевание, все равно рекомендуют делать прививку спустя шесть месяцев. Владимир Путин тогда предложение поддержал.

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Комментарии (8)

Ref
На сайте Госуслуг действия моих сертификатов: вакцинированного и переболевшего постоянно меняется. Сейчас уменьшили срок почти на 3 месяца. Отправить сообщение об ошибке не возможно. Пытаюсь отправить жалобу , а в ответ :" Мы получили большое количество запросов и, к сожалению , в данный момент не можем Вам ответить. Пожалуйста, воспользуйтесь, разделом «Помощь» или попробуйте обратиться позже.
Служба поддержки, 26 ноября в .....
angel of death
а сертификаты для умерших выдавать будут? =) ну там qr-код для захоронения? qr-код для кремации? qr-код для получения иных услуг? =)
Dazdraperma
- А как вы вычислили "безопасный срок"?
- А никак. К здоровью это вообще никакого отношения не имеет
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