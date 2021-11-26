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У заболевших детей в Калмыкии нашли вирусы свиного и гонконгского гриппа

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В пробах заболевших детей в Элисте нашли вирусы свиного (А) и гонконгского (A H3N2) гриппа. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия определило причину подъема заболеваемости ОРВИ среди детей в Элисте. В течение 25 ноября ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» исследовал более 200 проб от больных детей, из них в 79 пробах определен РНК вирус гриппа А, большинство проб относятся к гриппу A (H3N2)», — цитирует ведомство ТАСС.

В Элисте и одном из районов Калмыкии в связи со вспышкой заболевания запретили массовые мероприятия. В регионе работают эксперты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Элисте у 1 340 школьников выявили симптомы ОРВИ. Эпидемиологи предполагали, что у детей энтеровирус.

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Комментарии (1)

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А птичий как же, незаслуженно забыт?
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