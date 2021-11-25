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В Калмыкии подозревают вспышку энтеровируса. Больше тысячи школьников слегли с признаками ОРВИ

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В Элисте у 1 340 школьников выявили симптомы ОРВИ. Эпидемиологи полагают, что в Калмыкии произошла вспышка энтеровируса, рассказал 25 ноября руководитель регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

«В Элисте — вспышка вирусной инфекции с признаками ОРВИ, пока неизвестной этиологии, среди школьников. Мы, эпидемиологи, предполагаем, что у детей энтеровирус, точный диагноз определим лабораторно, у детей взяты пробы», — цитирует его слова ТАСС.

Также Санджиев считает, что вирус могли занести в регион из Москвы во время двухнедельных каникул, поскольку столица «полыхает энтеровирусом».

Ранее в Петербурге у учащихся 575-й школы диагностировали кишечную инфекцию, двоих детей госпитализировали, они уже выписаны из больницы. После этого был отстранен сотрудник столовой, у которого обнаружили «признаки инфекционного заболевания».

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Комментарии (2)

Vladspb
У моего в классе 3 человека пришло на урок. Все остальные из 27 заболели. И в школе говорят "ничего страшного". Даже карантин не хотели вводить.
ДуремарСПб.
Понеслось.
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