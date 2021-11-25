В Калмыкии подозревают вспышку энтеровируса. Больше тысячи школьников слегли с признаками ОРВИ

В Элисте у 1 340 школьников выявили симптомы ОРВИ. Эпидемиологи полагают, что в Калмыкии произошла вспышка энтеровируса, рассказал 25 ноября руководитель регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.



«В Элисте — вспышка вирусной инфекции с признаками ОРВИ, пока неизвестной этиологии, среди школьников. Мы, эпидемиологи, предполагаем, что у детей энтеровирус, точный диагноз определим лабораторно, у детей взяты пробы», — цитирует его слова ТАСС.



Также Санджиев считает, что вирус могли занести в регион из Москвы во время двухнедельных каникул, поскольку столица «полыхает энтеровирусом».

