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В «Аэрофлоте» рассказали, как принимали роды во время полета из Петербурга в Наманган

Стали известны подробности рождения малыша над Нижегородской областью 26 ноября. Как следует из комментария «Аэрофлота», роды принимали своими силами, в воздухе.

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«Сегодня, 26 ноября, в 1:31 самолет, выполнявший рейс SU602 Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде в связи с начавшимися родами одной из пассажирок. Кабинный экипаж предпринял все необходимые действия, чтобы оказать женщине помощь. Всё прошло благополучно. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Нижнего Новгорода», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Когда самолет приземлился, мать и ее ребенка уже ждали сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали обоих в Областной перинатальный центр. Задержка рейса в пути составила чуть более часа.

Как отметили в минздраве, ребенок чувствует себя хорошо, его вес составил почти 3,5 килограмма.

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Комментарии (3)

260695091
новый россиянин
Delon
Имя ребенку надо дать Нижегород или Нижегорода!)))
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