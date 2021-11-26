В «Аэрофлоте» рассказали, как принимали роды во время полета из Петербурга в Наманган

«Сегодня, 26 ноября, в 1:31 самолет, выполнявший рейс SU602 Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде в связи с начавшимися родами одной из пассажирок. Кабинный экипаж предпринял все необходимые действия, чтобы оказать женщине помощь. Всё прошло благополучно. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Нижнего Новгорода», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.



Когда самолет приземлился, мать и ее ребенка уже ждали сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали обоих в Областной перинатальный центр. Задержка рейса в пути составила чуть более часа.

