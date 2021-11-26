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Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в тайге

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В Красноярском крае раненный медведем охотник-промысловик смог добраться до избушки товарища в тайге, оставить записку с просьбой о помощи, вернуться обратно и почти три недели ждать подмоги. О происшествии в Богучанском районе 26 ноября сообщили в краевом ГУ МВД.

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Как уточнили в главке, в дежурную часть полиции 19 ноября обратился местный житель с сообщением о том, что в своей охотничьей избе он обнаружил записку от знакомого. Её автор написал, что 31 октября на него напал медведь, и он получил травмы, из-за которых ему тяжело передвигаться, и самостоятельно добраться до места, где есть сотовая связь, он не может. Пострадавший также сообщил об ухудшении своего состояния и попросил помочь ему выбраться из тайги, пояснив, что ждать помощи будет в своей охотничьей избе, которая находится в 170 км от села Богучаны.

Полицейские совместно со спасателями незамедлительно выехали к месту, указанному в записке, где и нашли охотника. 58-летний мужчина рассказал, что ставил капканы на соболя, а когда подошел к избе, увидел выходящего из неё медведя. Напуганный собаками, зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы. Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку, а потом вернулся в свою избушку, где и ждал помощи 20 дней.

Пострадавшему на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в районный центр. В настоящее время жизни и здоровью охотника ничего не угрожает.

«Фонтанка» писала, что медведь напал на рыбаков в лесу в Тюменской области. Один из мужчин схватку с хищником не пережил.

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Комментарии (5)

261847251
Зачем в свою избушку возвращался?
Ждал бы в Саниной.
Litl_m
Орфография - мрак
VKuser49193372
Охота зло..
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