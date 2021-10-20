Медведь напал на рыбаков в тюменском лесу. Один из мужчин не пережил схватку с хищником

В Уватском районе Тюменской области медведь убил человека и серьезно ранил еще одного. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Инцидент произошел накануне, 19 октября. Трое мужчин в возрасте 41 года, 48 и 23 лет возвращались с рыбалки через лес, внезапно на них напал медведь. Хищник набросился на старшего из них, от полученных травм пострадавший погиб. Также медведь нанес серьезные увечья 23-летнему, однако парень, несмотря на это, смог несколько раз ударить хищника ножом, от чего тот скончался.