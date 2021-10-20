FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +12
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Медведь напал на рыбаков в тюменском лесу. Один из мужчин не пережил схватку с хищником

В Тюменской области медведь убил мужчину

4
Печать

В Уватском районе Тюменской области медведь убил человека и серьезно ранил еще одного. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел накануне, 19 октября. Трое мужчин в возрасте 41 года, 48 и 23 лет возвращались с рыбалки через лес, внезапно на них напал медведь. Хищник набросился на старшего из них, от полученных травм пострадавший погиб. Также медведь нанес серьезные увечья 23-летнему, однако парень, несмотря на это, смог несколько раз ударить хищника ножом, от чего тот скончался.

Третий мужчина не пострадал. Он погрузил раненого на лодку и доставил в больницу.

Следователи проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Фонтанка» писала, как медведь напал на беременную дрессировщицу во время циркового представления в Орле. Происшествие обошлось без серьёзных травм.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

hal9000
Собаку надо с собой брать..!..интересно что это косолапый напал?!попить наверно ьпришел
Marfuta
>однако парень, несмотря на это, смог несколько раз ударить хищника ножом, от чего тот скончался
силен, однако. Завалить медведя ножом не каждый сдюжит, можно даже сказать мало кто
SNOW
молодцы, Фъонтанщики, слово "беременную" научились правильно писать. Теперь учимся правильно употреблять слово "раненый"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний