«Возможно, это была ревность». В Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

Женщина сообщила «Подъёму», что с ней и ребёнком всё в порядке. «У меня буквально две царапины и лёгкий ушиб ноги. С животным тоже всё хорошо, с малышом тоже всё в норме. Возможно, это была ревность в какой-то степени, так как я всё-таки в положении. Нюансов может быть много. Будем этот инцидент, конечно, разбирать с более опытными товарищами. На данный момент медведь ведёт себя так же, как обычно: мило обтирается об меня, ходит вокруг, как будто ничего и не было», — отметила она.

