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«Возможно, это была ревность». В Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

Цирковой медведь напал на беременную дрессировщицу в Орле

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Медведь напал на беременную дрессировщицу во время циркового представления в Орле. Происшествие обошлось без серьёзных травм.

Как сообщает «Орловский меридиан» 17 октября, накануне вечером во время циркового номера с двумя медведями одно животное набросилось на беременную девушку-дрессировщицу. Ее коллега пытался остановить разъяренного медведя, но тот не реагировал на удары кнутом. В итоге, пострадавшую забрала скорая помощь.

Женщина сообщила «Подъёму», что с ней и ребёнком всё в порядке. «У меня буквально две царапины и лёгкий ушиб ноги. С животным тоже всё хорошо, с малышом тоже всё в норме. Возможно, это была ревность в какой-то степени, так как я всё-таки в положении. Нюансов может быть много. Будем этот инцидент, конечно, разбирать с более опытными товарищами. На данный момент медведь ведёт себя так же, как обычно: мило обтирается об меня, ходит вокруг, как будто ничего и не было», — отметила она.

Сегодня медведя от выступлений освободили, он вернётся на арену «как только, так сразу».

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Комментарии (2)

ego
Гладиаторское представление.
Владислав М
Пора уже запретить эти цирки с животными. Доброе, любящее хозяина животное, исполняющее трюки по своему желанию, драть своего хозяина не станет. Раз животное так себя ведёт, значит оно раздражено и выполняет трюки только из-за страха наказания или голода.
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