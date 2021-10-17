«Возможно, это была ревность». В Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

Медведь напал на беременную дрессировщицу во время циркового представления в Орле. Происшествие обошлось без серьёзных травм.
Как сообщает «Орловский меридиан» 17 октября, накануне вечером во время циркового номера с двумя медведями одно животное набросилось на беременную девушку-дрессировщицу. Ее коллега пытался остановить разъяренного медведя, но тот не реагировал на удары кнутом. В итоге, пострадавшую забрала скорая помощь.
Женщина сообщила «Подъёму», что с ней и ребёнком всё в порядке. «У меня буквально две царапины и лёгкий ушиб ноги. С животным тоже всё хорошо, с малышом тоже всё в норме. Возможно, это была ревность в какой-то степени, так как я всё-таки в положении. Нюансов может быть много. Будем этот инцидент, конечно, разбирать с более опытными товарищами. На данный момент медведь ведёт себя так же, как обычно: мило обтирается об меня, ходит вокруг, как будто ничего и не было», — отметила она.
Сегодня медведя от выступлений освободили, он вернётся на арену «как только, так сразу».