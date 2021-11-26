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Минтруд собирается изменить подход к оценке бедности

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Министерство труда и социальной защиты РФ разработало комбинированную модель оценки уровня бедности в стране. Границу бедности предлагается рассматривать с учётом общей инфляции. Об этом 26 ноября пишет «Коммерсантъ».

Прожиточный минимум дополнит новый показатель («граница бедности»), учитывающий уровень общей инфляции, а не изменение «минимального» набора потребления. Его будут использовать как целевой показатель и рассчитывать ежеквартально. «Минимальный» набор потребления останется базой для расчёта пособий.

Предложенный переход, по мнению экспертов, несколько сгладит в силу всплеска продовольственной инфляции в 2021 году динамику бедности в РФ. Особенность «границы бедности» в том, что, ориентируясь не на минимальную потребительскую корзину, а на инфляцию, она будет более корректно связана с реальной структурой потребления. А быстрый пересмотр «корзин» для прожиточного минимума плохо представим и дорог.

По данным издания, проект постановления правительства, вводящий дополнительный инструмент, Минтруд сегодня внесёт на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии.

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Комментарии (16)

VKuser17048399
Описывают предложение так, что у меня возникают большие подозрения, что границы этой бедности, будут вычитываться "от балды". И сразу же нищие станут средним классом, так, на бумаге.
266327430
Предлагаю минтруду новую методу подсчета: умер от голода - был бедным, еще не умер - зажиточный.
265894006
Оруэлл отдыхает
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