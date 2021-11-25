В СИЗО Волгограда арестованные нанесли себе увечья

В СИЗО Волгограда семь человек нанесли себе увечья, а один из них имитировал попытку суицида.



«В следственном изоляторе № 4 УФСИН России по Волгоградской области семеро подозреваемых и обвиняемых, несогласных с режимными требованиями, совершили акты членовредительства», — сообщили 25 ноября РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.



Всем арестованным на месте была оказана медицинская помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. По информации УФСИН, один из арестантов имитировал суицид в карцере, после чего он был направлен в медицинское исправительное учреждение на обследование.

