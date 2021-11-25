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В СИЗО Волгограда арестованные нанесли себе увечья

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В СИЗО Волгограда семь человек нанесли себе увечья, а один из них имитировал попытку суицида.

«В следственном изоляторе № 4 УФСИН России по Волгоградской области семеро подозреваемых и обвиняемых, несогласных с режимными требованиями, совершили акты членовредительства», — сообщили 25 ноября РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Всем арестованным на месте была оказана медицинская помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. По информации УФСИН, один из арестантов имитировал суицид в карцере, после чего он был направлен в медицинское исправительное учреждение на обследование.

По данным ведомства, проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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Комментарии (4)

hal9000
Скоро все там будем..с работы поувольняют в магазины не пустят..надо ствол нафиг откапывать..банк грабануть хоть 5 минут пожить по человечески..а там пусть стреляют убивают издеваются над моим трупом как хотят..
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